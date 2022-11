Ein Schauspiel über die märchensammelnden Brüder

Die Burghofbühne Dinslaken ist am Samstag, 19. November, mit der Inszenierung „Grimm – kein Märchen!“ in Wangen zu Gast. Das Stück wurde eigens für die Burghofbühne geschrieben und stellt für einmal nicht die bekannten Märchenfiguren wie Aschenputtel, Schneewittchen oder Frau Holle ins Zentrum, sondern die beiden Brüder und ihr literarisches, gesellschaftliches und politisches Schaffen. „Grimm – kein Märchen!“ erzählt in poetischer Weise von Jacob und Wilhelm Grimm und den Geschichten, denen sie ihr Leben widmeten: die sie erlauschten, aufschrieben und so unvergesslich machten. Beginn ist um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule.

Frau Holle und Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und König Drosselbart – wer kennt sie nicht? Sie und viele andere Figuren und Geschichten entstammen den Märchen, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zusammengetragen haben und dabei eine fantastische Welt schufen, in der fast alles möglich ist. Die Schauplätze sind prachtvolle Schlösser wie bescheidene Hütten, kleine Städte und Dörfer – und immer wieder führt der Weg tief in den Wald. Manche Titel sind zu geflügelten Worten geworden, wie das Tischlein deck dich oder der, der auszog, das Fürchten zu lernen.

Jacob und Wilhelm Grimm sind als Brüder Grimm in die Geschichte eingegangen und waren ihr Leben lang tatsächlich fast unzertrennlich. Ihr Weg führte sie aus Hanau in Hessen über Kassel und Göttingen nach Berlin. Dabei wurden aus zwei armen Studenten hochgeehrte Wissenschaftler. Weltberühmt wurden die Brüder Grimm für ihre „Kinder- und Hausmärchen“, über die man sagt, sie seien so verbreitet wie die Bibel. Doch sammelten sie auch Sagen und Heldenlegenden und versuchten sich an einem umfassenden „Wörterbuch der deutschen Sprache“. Daneben waren die Brüder auch politisch engagiert: Sie setzten sich für Menschenrechte und ein vereintes Deutschland ein und nahmen für den Protest gegen Willkürherrschaft ihre Entlassung in Kauf.

Sechs Spieler und Spielerinnen, sechs historische Persönlichkeiten, Vergangenheit und Gegenwart, Märchenwelten, Erinnerungen, Träume und Alpträume treffen an diesem Theaterabend aufeinander. Eine poetische, humorvolle und persönliche Erzählung, die das Publikum in fantastische Welten entführt, biografische Aspekte darlegt und persönliche Einblicke gewährt, heißt es in der Pressemitteilung. Das Stück dauert etwa eine Stunde und 40 Minuten, es gibt eine Pause nach rund einer Stunde.