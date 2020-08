Ein Quartett singt und sinniert in Wangen über Fische und die Liebe

Ausgehend von romantischen Abenteuern an einer Wassermühle haben Tilman Schauwecker, Ulrich Pakusch, Denise Felsecker und Bernhard Stengele unter dem Motto „Die Forelle und die Müllerin“ musikalisch und darstellerisch die Umgebung der Fischtreppe auf der Wangener Argeninsel bespielt. Ein Freitagabend, der Lust auf mehr Kultur an diesem Ort machte.

Lange ist er weg gewesen, jetzt kommt er zurück, der Müllersbursch. Marie, die Müllerstochter, deretwegen ihn der Müller weggeschickt hat, ist noch da, auch der Musiker, alter Freund aus besseren Tagen. An allen Vier ist die Zeit nicht spurlos vorüber gegangen, aber über knappe Worte (adaptiert aus „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett) finden sie wieder ihre alte Freundschaft. Dass beim stoisch angelnden Alten in der Fischtreppe auf der Argeninsel entgegen aller seiner misanthropischen Erwartung sogar gleich zwei Forellen anbeißen, vereint die vier beim unverzüglichen Ausnehmen und Grillen des frischen Fangs.

Der Alte isst seinen Teil so stoisch wie er angelt, Marie füttert zu „Habanera“ ihren Bursch verführerisch, und auch das Publikum darf mit Weißwein vom Bodensee die gegrillte Forelle mit empfinden – natürlich coronakonform. Dann aber spürt der Alte, dass die damaligen Gefühle zwischen Marie und seinem Angestellten wieder an Hitze zunehmen, und er beendet das Lied „Les vieux amants“ mit einem sachlichen „ Jetzt isch‘ es spät“. Nur noch die letzte Strophe von „In einem kühlen Grunde“, bevor die beeindruckten Zuschauer zwei Zugaben herausholen, darunter den „Andachtsjodler“, der als Gebet, als Dank an den gütigen Spender Natur das Grillen der Fische begleitete.

Regisseur Bernhard Stengele hat die Geschichte aus der Umgebung einer alten Mühle in die real bezaubernde Natur des künftigen Landesgartenschaugeländes gelegt. Das Maschinengebäude mit seiner Technik und die vermeintlich unsinnige Fischtreppe lassen Betrachter wie Darsteller zwischen Früher und Heute changieren, verbinden die alten Bilder mit heutigen Eindrücken.

Virtuos singt und agiert Mezzosopranistin Denise Felsecker, sie bewegt sich als Loreley zwischen Kanal und Fischtreppe und führt mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme durch die Blühstreifen am Kanal. Ulrich Pakusch verblüfft am wenig geliebten E-Piano virtuos mit Beethovens erster Klaviersonate, kann aber auch augenblicklich witzige Unterhaltung, wenn er etwa den Rühmann-Klassiker „Der Regenwurm“ so schwungvoll spielt und singt, dass der zum Ohrwurm des Abends wird.

Bernhard Stengele als Müllersbursch singt und rezitiert von Liebe und schlachtet Fische, Tilman Schauwecker sinniert als Müller die Gedanken des Kißlegger Uli Scheitenberger, unterbrochen von derber Kritik an Landesgartenschauen, die – „Iberlinga‘ isch‘ scho‘ verreckt“ – rote Zahlen produzieren. Das alles in bester „bräsiger“ Mundart.

Fazit: Ein herrlicher Abend, der Appetit auf mehr Kultur an der Wangener Argeninsel, durchaus im Rahmen der Landesgartenschau 2024, geweckt hat.