Ein neues Keyboard für die Grundschule im Ebnet

An der Grundschule im Ebnet in Wangen ist ein Chorprojekt ins Leben gerufen worden. Die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) hat 1500 Euro für die Anschaffung eines flexiblen Keyboards mit Zubehör gespendet. Insgesamt zwei Chorgruppen gibt es seit dem vergangenen Jahr an der Grundschule im Ebnet. Der Chor der 1. und 2. Klasse wird von der Lehrkraft Renate Müller geleitet. Christian Feichtmair von der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) ist für den Chor der 3. und 4. Klasse verantwortlich, denn der Chor ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der JMS. Zudem wird das neue Keyboard von den Musiklehrkräften beispielsweise auch für Klassenfeste verwendet.