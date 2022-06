Ein Mofarennen als Hilfe für Leupolzer Brandopfer

2017 hat der MSC Amtzell das letzte Mofa-/Moped-Gaudirennen ausgetragen. Nun ist es – im Zusammenhang mit dem Enduro-Race-Wochenende am 18./19. Juni – erstmals in Grenis. Gestartet wird das Mofarennen am Sonntag um 9.30 Uhr. „Die Idee war, auch am Sonntagmorgen etwas zu bieten“, sagt MSC-Vorsitzender Klaus Schmehl.

Strecke für jeden befahrbar

Die Strecke beim Mofarennen wird seiner Aussage zufolge für jeden gut befahrbar sein – und nur ein abgesteckter Teil der üblichen Vier-Stunden-Enduro-Piste. Gestartet wird in sechs Klassen (Jugend, Damen, Mofa Classic und Racing, Moped Classic und Racing).

Anmelden kann man sich noch unter www.msc-amtzell.de. Das gesamte Startgeld des Mofarennens wird in diesem Jahr zu 100 Prozent über die SZ-Nothilfe an eine Familie aus Leupolz gespendet, die durch einen Brand geschädigt wurde.