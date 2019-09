Ein Konzertabend voller Spielfreude

„Austa“ („Australian Strings Association“) ist eine Vereinigung, die versucht, Lehrer, Musiker und Instrumentenbauer zu vernetzten. Das Orchester der Vereinigung tourt regelmäßig im Ausland, in diesem Jahr war Europa das Reiseziel. Stationen sind Paris, Innsbruck, Salzburg, Budapest und – Wangen im Allgäu. Am Mittwoch war das Ensemble in der Stadthalle zu hören. Der Erlös des Abends geht an die Vereine „Lichtblick „ und „Calendula“, das Tierheim Wangen und die Wangener Tafel.

Dirigent Bruce Hellmer hatte ein attraktives und eingängiges Programm zusammengestellt. Es begann mit dem eleganten Serenadentonfall von Mozarts Divertimento in D-Dur, rasant perlend und voll halsbrecherischer Freude an Bewegung, unterbrochen vom ruhigen Fluss des langsamen Mittelsatzes.

Das Konzert für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach war dunkel im Klang und zog seine Kraft aus Synkopen und rhythmischen Verschiebungen. Die Solisten Judy Hellmers und Stephen Chin bewegten sich sicher in dieser dichten Tonsprache, legten im „Largo“ weitgespannte Kantilenen über hingetupfte Bässe und setzten rhythmische Akzente im schnellen Schlusssatz.

Dann trat Stephen Chin ans Dirigentenpult und Bruce Hellmers griff zur Trompete und verlieh dem Trompetenkonzert Es-Dur von Johann Baptist Neruda (1708 bis 1780) gefällige Eleganz. Die Trauermusik von Paul Hindemith (1895 bis 1963) klang müde und erschöpft, Gefühlsausbrüche wallten aus der Tiefe empor. Darüber schwebte ein berührendes Solo der Bratschistin Nara Dennis. Ganz anders die Serenade in E-Moll von Edward Elgar (1857 bis 1934): Heiter und sehnsuchtsvoll zugleich, zurückhaltend und doch sinnlich glühend, entwickelte sie einen betörenden Schmelz.

Stephen Chin (geboren 1959), Mitglied der Austa, ist auch als Komponist tätig. Sein „In the Dreams of Zhou“ war von chinesischer Musik geprägt, lebte von eindrucksvollen Klangwirkungen durch Flageolett-Effekte und drängte fröhlich und mit tänzerischem Elan voran.

Massiv und schwer, angelehnt an die kubanische Habanera, folgte das Trumpet Concerto von Brendan Collins (geboren 1967). Das Musikstück legt sich gut ins Ohr, auch Dank der einfühlsam von Bruce Hellmer geblasenen Solostimme.

Den Abschluss machte die Serenade in C-Dur von Peter Tschaikowski. Massiv und mit spannungsgeladenen Vorhalten und Harmoniewechseln wirkte sie in ihrer Dichte fast beklemmend. Im schnellen Teil grummelten die Bässe, lange dynamische Bögen explodierten in verspielter Bewegung oder romantischer Sehnsucht

So viel Spielfreude verlangte nach einer Zugabe. Die Australier erfüllten diesen Wunsch in Form von verfremdeten Walzerklängen in gelöster Stimmung und gut gelaunt. Einziger Wermutstropfen: Dieses Konzert in der Stadthalle hätte ein paar mehr Zuhörer verdient gehabt. Doch der Musizierfreude der Austa tat dies keinen Abbruch.