Ein Jahr in Bolivien:

Sie ging nach Bolivien mit dem Ziel, verbreitete Vorurteile über andere Lebensweisen abzubauen, Weitblick zu gewinnen und selbstbewusster zu werden. Dafür tauschte sich Leonie Fölbach mit anderen Kulturen und Menschen aus. Während diesem Auslandsjahr arbeitete sie im Rahmen des kirchlichen Freiwilligendienstes „MissionarIn auf Zeit“ an einer Mädchenschule in der Stadt Potosi.

„Es war eine wunderbare Entdeckungsreise“, sagt Fölbach nach ihrer Rückkehr. Vor allem habe sie ihr Ziel selbstbewusster zu werden, erreicht. Das gelang ihr unter anderem durch die Hilfsarbeit, die sie an einer bolivianischen Mädchenschule leistete. Darüber hinaus engagierte sie sich in ihrer Freizeit in der örtlichen Kirchengemeinde.

Im vergangenen Jahr waren ihre Aufgaben sehr vielfältig. Vormittags habe sie sich mit den Kindergartenklassen beschäftigt. „Drei- bis Sechsjährige lernen schon Zahlen und Buchstaben, Schreiben und Lesen. Das ist wie eine Vorschule, denn der Kindergarten sieht wie ein Klassenzimmer aus“, sagt sie. Das Spielen sei aber trotzdem wichtig gewesen. Im wöchentlichen Takt wechselte Fölbach nachmittags zwischen Schulsekretariat und Schulsozialarbeit. Bei ersterem habe sie bei allen anstehenden verwaltungstechnischen Aufgaben geholfen. Die Woche darauf, habe sie dann zwei Sozialarbeiterinnen bei deren Arbeit mit Schülern, Eltern und Lehrern unterstützt.

„Es gab Schüler, die auf die Hilfe der Schule angewiesen waren“, sagt sie. Fälle verschiedenster Arten durfte sie begleiten. Hausaufgaben vergessen war eines der kleinsten Themen. „Manche hatten Schwierigkeiten mit Drogen oder Familienprobleme“, erinnert sich die 20-Jährige. Sie habe immer da geholfen, wo Not am Mann war. In ihrer örtlichen Kirchengemeinde habe sie sich ebenfalls engagiert. „Bei einer 72-Stunden-Aktion hat sich die Jugendpastoralgruppe auf einen zentralen Platz in Potosi gestellt, um auf das Müllproblem aufmerksam zu machen.“ Ein Raum wurde dabei mit Müll und Dreck gestaltet. „Wir wollten die Menschen fühlen lassen, was das mit einem macht“, sagt Fölbach.

Neben allen positiven Erlebnissen musste Fölbach auch mit einer gewissen Skepsis klar kommen. Manchmal war sie sich nicht sicher, ob sie den Menschen mit ihrer Arbeit tatsächlich helfen konnte. „Teilweise habe ich mich schon gefragt, welchen höheren Sinn es hat, was ich hier mache.“ Sie hofft, dass sich ihr Aufenthalt noch längere Zeit positiv auf die Gesellschaft auswirkt. „Man denkt immer, dass die Freiwilligenarbeit so viel bewirkt. Am Ende haben die Menschen dort aber mehr mir geholfen als ich ihnen“, erzählt die Leupolzerin. Das war ein Knackpunkt, bei der sich ihre Blickweise geändert habe. „Die Vorstellungen der Entwicklungshilfe im allgemeinen Verständnis entsprechen nicht der Realität“, sagt sie. Dass die Leute in Bolivien anders leben als Europäer oder Deutsche, bedeute nicht, dass diese Lebensweise schlechter sei.

„Bei meiner Rückkehr war ich total überfordert, weil man sich hier über viele unwichtige Dinge Gedanken macht“, sagt sie. „Es gibt wichtigere Werte als teure Designermöbel und möglichst viele Handtaschen zu besitzen.“ Sie habe eine neue Perspektive auf die hiesige Lebensweise entwickelt. In Bolivien ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, dass warmes Trinkwasser auf dem Wasserhahnen kommt, fährt sie fort. Durch ihre Erfahrungen hinterfrage sie jetzt vor allem die Konsumgesellschaft.