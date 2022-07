Ein Festival für die kirchliche Jugendarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 2. bis 3. Juli wurde das Hofgut Dürrenberg von Georg Mehr zur Eventlocation für über 200 Jugendliche aus den Dekanaten Friedrichshafen und Allgäu-Oberschwaben. Das Propellerfestival öffnete seine Tore, exklusiv für die unzähligen ehrenamtlich aktiven Jugendlichen in der katholischen Kirche in der Region.

Bei strahlendem Sonnenschein reisten am Samstag viele unterschiedliche Jugendgruppen auf das, von einem großen Team aus ehrenamtlichen Helfern, liebevoll hergerichtete Festivalgelände an. „Von Beginn an war zu spüren, dass sich die Gruppen untereinander quasi blind verstehen, da sie alle die kirchliche Jugendarbeit verbindet“ so Dekanatsjugendreferentin und Mitveranstalterin Amelie Widenhorn. Nachdem sich die Jugendlichen auf der Zeltwiese ihre Übernachtungsmöglichkeiten aufgebaut hatten, startete ein buntes Programm aus verschiedensten unterhaltsamen Gruppenspielen. Dabei durfte natürlich Gummistiefelweitwurf, Ziegenmelken oder schnelles An- und Ausziehen der Ministrantengewänder nicht fehlen. Nach einer, für die meisten Jugendlichen, eher kurzen Nacht lud Diözesanjugendseelsorger Markus Scheifele abschließend zu einem gemeinsamen Jugendgottesdienst ein. „Uns war es wichtig, dass wir unsere Dankbarkeit und Freude über diese Tage auch in einem Gottesdienst zum Ausdrucken bringen“ so Dekanatsjugendseelsorger Konrad Krämer, der diesen Gottesdienst mit vorbereitet hat.

Nach dem Gottesdienst hieß es dann „Tschüss“ sagen. Dabei wurde die Frage nach einem Propellerfestival 2023 mehrfach an die Veranstalter herangetragen. „Unser Ziel, den Jugendlichen ein unvergessliches Dankeschön für ihren alltäglichen Einsatz in den letzten Jahren zu zaubern, haben wir auf jeden Fall erreicht! Wir hoffen sehr, dass alle Jugendlichen möglichst lange noch die Energie und Fröhlichkeit des Propellerfestivals spüren und diese mit in ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit vor Ort mitnehmen“ resümierte Dekanatjugendseelsorger Georg Wößner.

Ob es das Festival im nächsten Jahr wieder geben wird? Das ließen die beiden mit einem zwinkernden Auge offen. Aktuell schauen sie voller Dankbarkeit auf das diesjährige Propellerfestival zurück, welches durch die Mithilfe der vielen ehrenamtlichen Helfer*innen und den großzügigen Spenden der Firma Solmotion, der Kreissparkasse Ravensburg ein voller Erfolg war.