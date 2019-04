Ein echter Kämpfer hört auf

Die „Hölle Süd“ erlebt an diesem Samstag um 20 Uhr kein Heimspiel wie jedes andere. Es ist nicht nur der letzte Auftritt der MTG Wangen vor heimischem Publikum in der Württembergliga-Süd-Saison 2018/19. Es ist nicht nur wieder einmal ein hoch attraktives Bezirksderby gegen den Dauerrivalen HV RW Laupheim. Es ist in der Argensporthalle vor allem die Abschiedsvorstellung eines außergewöhnlichen Spielers: Sebastian Staudacher wird im Alter von knapp 30 Jahren seine imposante Spielerkarriere in der ersten Mannschaft beenden und sich fortan intensiv als Co-Trainer sowie als Sportlicher Leiter im erfolgreichen Nachwuchsbereich der MTG Wangen engagieren.

Sebastian Staudacher war sich in alle den Jahren nicht zu schade, seiner Mannschaft in allen Belangen ein Vorbild ohne Wenn und Aber zu sein. In zum Teil bitteren Niederlagen, in grandiosen Siegen, zumal oftmals unerwartet, stellte sich Sebastian „Basti“ Staudacher ohne mit der Wimper zu zucken stets den fälligen wie kritischen Fragen. Die „Hölle Süd“ tobte, ob nach großartigen Erfolgen oder unerklärlichen Niederlagen – stets war Staudacher zur Stelle, um sich einzubringen. Dabei konnte es durchaus passieren, dass der „Basti“ zunächst den Kontakt zu seinen Lieben suchte, bevor er danach kerzengerade seine Meinung aufrecht kundtat.

„Basti“ nahm nie ein Blatt vor den Mund

Es erwies sich grundsätzlich als Vergnügen, die Diskussion mit Sebastian Staudacher zu suchen, den so unglaublich viel Handballverstand auszeichnet. Der „Basti“, gerade im Jugendbereich anerkannt und respektiert, nahm nie ein Blatt vor den Mund. Als Vorgänger des neuen Kapitäns Aaron Mayer schaffte es Staudacher ein ums andere Mal, seine Mannschaft in prekären Situationen anzustacheln und anzufeuern.

Selbst mehr oder weniger schwere Verletzungen hinderten ihn nicht, das gesamte Team voranzutreiben – ob als genialer Kreisläufer, von der Konkurrenz in der Württembergliga Süd neidlos anerkannt, ob als Aushilfs-Regisseur im Rückraum. Kämpfen, kämpfen, kämpfen lautete Staudachers dauerhafte Devise.

Ob zu guten Zeiten in der Oberliga, ob als erfolgreicher Coach der A-Junioren – Sebastian Staudacher ist und bleibt im Sinne der MTG Wangen für immer ein Bestandteil des Vereins. Mit nunmehr 29 Jahren ändern sich die Wege. Eine lange Karriere als Spieler geht zu Ende. Wobei man sich wohl sicher sein darf, dass ein Sebastian Staudacher der MTG Wangen trotz beruflicher Verpflichtungen über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben wird. Als Co-Trainer von Gabriel Senciuc, als umsichtiger Experte im Jugendbereich.

Natürlich darf an diesem Samstag nicht vergessen werden, dass die MTG ihr letztes Heimspiel gegen Laupheim bestreitet. Danach folgt noch der Abschluss im weiteren Bezirksderby in Gerhausen. Wohl nicht nur Staudacher wird fest die Daumen drücken, dass Wangen die Saison auf dem fünften Platz beendet. Die nächste Spielzeit fordert dann heraus, sich für die eingleisige Württembergliga zu qualifizieren.