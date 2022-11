Ein bunter Strauß Seemannslieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Entgegen der bisherigen Auftritte in der Stadthalle, lud der Shanty-Chor, unter der Leitung von Dieter Schmidhäuser, zu seinem diesjährigen Herbstkonzert in die Aula des RNG ein, um die wiederum sehr zahlreichen Besucher mit ihrem Gesang zu erfreuen. Der erste Teil stand unter dem Motto „Anker hoch“, „Nun hievt den letzten Anker hoch“ und „O Bootsmann, sag uns doch“ bildeten den Auftakt, bevor Gründungsmitglied Gerd Locher die Zuhörer*innen begrüßte. Mit „Wo Matrosen sind“, „Das Lied vom Hafenurlaub“ und „Good Night Ladies“ ging es weiter, bevor es Erheiterndes aus dem Matrosenleben zu hören gab. „Die Kapernfahrt“ und „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ bildeten den Abschluss.

Die Pause wurde überbrückt von dem Gemischten Chor des Bürgerforums. Lieder wie „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh‘n“, dem „Kutschenlied“ und „Wochenend und Sonnenschein“ waren eine gewollte Abwechslung zu den Seemannsliedern.

„Shantys und Seemannsgarn“ hieß das Motto des zweiten Konzertteils. Mit „Farewell und Adieu“ und „Jonny, wir geh‘n nach Hilo“ ließen sich die Anwesenden wieder auf die Seefahrt einstimmen, bevor Gerd Locher wiederum sein bekanntes Seemannsgarn spann. Mit den darauf folgenden Liedern „Rio Grande“, „Wir lieben die Stürme“, „My Bonnie is over the Ocean“ und „Schön ist die Liebe im Hafen“ stieg die Stimmung des Publikums weiter an. Diese wurden durch leises Mitsummen, teils sogar Mitsingen der Zuhörer*innen begleitet, das wiederum ein deutlicher Beweis dafür war, dass der Funke auf die Zuhörerschaft übergesprungen war. Nun war es an der Zeit, all denjenigen zu danken, die dieses Konzert ermöglicht haben. „Und denn segelt wie“ war als musikalisches Finale vorgesehen, doch ohne Zugaben wie „La Paloma“ und „Rolling Home“ durften die Mitglieder des Shanty-Chores nicht von der Bühne.