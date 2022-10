Ein breites Spektrum

Die Stadtkapelle Wangen im Allgäu lädt in diesem Jahr am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr zu ihrem Herbstkonzert ein. Der Festsaal der Freien Waldorfschule in Wangen im Allgäu dient wieder als Veranstaltungsort für das Konzert. Laut Ankündigung der Kapelle werden die Werke „Extreme Make-Over“ von Johan de Meij, „Die Nereiden“ von Gotthard Odermatt und „Concertango“ von Luis Serrano Alarcón im Mittelpunkt des Konzerts stehen. Dabei ist Concertango“ ein Saxofonsolo, dessen spanische Rhythmen von Alexej Khrushchov, Lehrer an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, gespielt werden. Alexej Khrushchov ist seit Jahren ein enger Freund der Stadtkapelle Wangen und saß bereits einige Male mit dem Orchester auf der Bühne, heißt es in der Mitteilung.

In „Extreme Make-Over“ verarbeitet Johan de Meij Themen des Komponisten Peter Tschaikowski. Er lagert das musikalische Material über einander, verdichtet es, führt es, wie der Name schon sagt, zu Extremen und baut Cluster daraus. Eine ebenso moderne Tonsprache, aber in völlig anderem Duktus, bei dem auch das ein oder andere ausgefallene Instrument zum Einsatz kommt.

Als drittes zentrales Werk hat Musikdirektor Tobias Zinser die sinfonische Dichtung „Die Nereiden“ von Gotthard Odermatt ausgewählt. Odermatts Wurzeln liegen eigentlich in der klassischen, sinfonischen Musik. Er komponierte jedoch die „Die Nereiden“ nicht für Sinfonieorchester, sondern für das sinfonische Blasorchester Schweizerischer Armeespiel. Es wurde durch dieses Spitzenorchester bisher ein einziges Mal, am 10. April 2022, in der Tonhalle St. Gallen aufgeführt.

Das Konzertprogramm der Stadtkapelle Wangen wird von abwechslungsreichen Stücken abgerundet. So werden neben den genannten Werken auch eine klassische Bearbeitung, Filmmusik und unterhaltende Blasmusik zu hören sein.

Der Eintritt zum Konzert beträgt zwölf Euro, ermäßigte Karten für Schüler und Studierende gibt es für sechs Euro.