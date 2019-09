Ein bisschen gelähmt: MTG startet mit Niederlage

Die Handballer der MTG Wangen haben am ersten Spieltag in der Württembergliga Süd beim Titelanwärter TSV Wolfschlugen eine 28:33 (10:19)-Niederlage kassiert. „Wir haben das Spiel zwischen Minute zehn und Minute 30 verloren“, sagte MTG-Co-Trainer Sebastian Staudacher: „Da haben wir zu wenig investiert und damit Wolfschlugen zu sehr in die Karten gespielt.“

Den Plan, das Spiel beim Vorjahresvizemeister möglichst lange offen zu halten, konnten die MTG-Handballer nicht umsetzen. Einen 0:3-Rückstand glichen sie noch aus, doch nach Marc Kuttlers Anschlusstreffer zum 4:5 in der neunten Minute zogen die Gastgeber kontinuierlich davon. „Wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird“, sagte Staudacher, „das hat uns dann auch ein bisschen gelähmt.“ In der Abwehr sei sein Team zu passiv gewesen, im Angriff zu statisch.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff betrug Wolfschlugens Vorsprung erstmals zehn Tore, ehe MTG-Kapitän Aaron Mayer nach Ablauf der 30 Minuten per Siebenmeter noch zum 10:19-Pausenstand traf. „Dass es bis zur Halbzeit so deutlich wurde, hatten wir uns selber zuzuschreiben, weil wir auseinandergebrochen sind und nicht mehr den Zusammenhalt hatten, den wir normalerweise an den Tag legen“, stellte Staudacher fest.

Die letzten drei Treffer sind Ergeniskosmetik

In Halbzeit zwei wollten die Wangener vor 350 Zuschauern endlich zeigen, dass auch sie Handball spielen können. „Das hat dann auch gut funktioniert. In der Deckung sind wir besser gestanden, vorne waren wir kreativer, haben uns mehr bewegt und Wolfschlugen vor Probleme gestellt“, sagte Staudacher, wohl wissend, dass der Gegner angesichts des deutlichen Vorsprungs mit zunehmender Spieldauer ein wenig nachließ. Auch wenn die MTG nun besser im Spiel war, konnte der Rückstand nicht mehr entscheidend verkürzt werden; nach dem Treffer von Johannes Kraft zum 24:30 in der 55. Minute betrug er noch immer sechs Tore. In der 58. Minute sah Wolfschlugens Samuel Stoll beim Stand von 32:24 nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte. Mit drei Treffern in Folge zum 28:33-Endstand konnte die MTG in der letzten Minute Ergebniskosmetik betreiben und den hauptsächlich im ersten Durchgang sichtbaren Leistungsunterschied ein wenig kaschieren. „Das Ergebnis entspricht am Ende nicht so ganz dem Spielverlauf“, musste Staudacher eingestehen. Gleichzeitig sah der Co-Trainer auch das Positive: „Es war eine gute Reaktion, die wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben.“

Das Argument, dass Wolfschlugen um den Titel mitspielen will und sich unter anderen mit Spielmacher Marcel Rieder, der vom Drittligisten TSB Heilbronn-Horkheim zurückkehrte, und Kreisläufer Simon Kosak, der vom nächsten MTG-Gegner TSV Deizisau kam, verstärkt hat, ließ Staudacher nicht als Ausrede für die klare Niederlage gelten. „Wir wussten, dass Wolfschlugen Qualität hat. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel länger offen halten können. Dass wir das Niveau haben und mithalten können, haben wir dann ja in der zweiten Halbzeit gezeigt.“

Bester MTG-Torschütze war am Ende Aaron Mayer, der zehn Treffer erzielte und dabei alle sechs Siebenmeter verwandelte; für die Gastgeber traf Jonas Friedrich neun Mal.