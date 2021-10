Ein beispielhaftes Stück Wangener Erinnerungskultur

„Familie Stern. Elsa Sohlers Herkunft“ ist erschienen in der edition mio-longa, 214 Seiten, 16,80 Euro, zu beziehen im Wangener Buchhandel. Die Buchpremiere ist am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr in der Stadtbücherei Wangen. Die Einführung macht Gerold Fix, es liest die Autorin Claudia Scherer. Um Voranmeldung bei der Stadtbücherei unter Tel. 07522 / 74-120 wird gebeten. Die Plätze sind begrenzt, es gelten die 3G-Hygienebestimmungen.