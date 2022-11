Ein Abend mit Ella Fitzgerald im Jazz Point Wangen

Einen Abend mit der Musik von Ella Fitzgerald erwartet die Gäste des Jazz Point Wangen am Freitag, 18. November, mit dem Studio 5 Jazz Quintett im Clublokal „Schwarzer Hasen“ in Beutelsau. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr.

Das Studio 5 Jazz Quintett – Valérie Graschaire (Gesang), Damien Prud´homme (Saxofon, Flöte), Lothar Kraft (Piano), Rosario Bonaccorso (Kontrabass) und Franck Agulhon (Schlagzeug) – ist laut Pressemitteilung ein Projekt mit international renommierten Jazzmusikern aus verschiedenen Ländern, die alle eine Verbindung zum Studio 5, dem privaten Konzertstudio des Kißlegger Pianisten Lothar Kraft, haben oder dort aufgetreten sind. Alle Bandmitglieder seien Meister ihres Fachs und seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Formationen unterwegs.

Nun haben sie sich zusammengefunden, um Ella Fitzgerald zu ehren, indem sie eine Auswahl der schönsten Songs präsentieren. Die Französin Valérie Graschaire ist Dozentin für Jazzgesang an den Konservatorien in Metz und Nancy und eine der renommiertesten Jazzsängerinnen Frankreichs. Ihre Hommage an die „First Lady of Song“ sei mehr als nur hörenswert und komme dem Original erstaunlich nahe, heißt es. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen (Telefonnummer: 07522/3789).