Ehrenamt ist das Fundament

Am Freitag, 29. Juli fand in der Stadthalle ein Ehrenamtstag für verdienstvolle Vereinsmitarbeiter der Wangener Sportvereine statt. Initiiert und gestaltet wurde dieser Tag vom Sportverband Wangen, in dem alle sporttreibenden Vereine der Stadt organisiert sind, und der Stadt Wangen.

Zweifellos lebt eine Stadt wie Wangen von ihren vielfältigen und sehr unterschiedlichen Sportvereinen. Wie Anita Schneller, Vorsitzende des Sportverbandes, in ihrer Begrüßungsrede anmerkte, wird vielen die Bedeutung erst richtig bewusst, wenn das ganze Angebot, wie zu Coronazeiten, stockt oder sogar ganz wegbricht. Was mit Coronabeschränkungen manchem bewusst wurde, scheint vielen ansonsten aber nicht immer klar zu sein. Wo wären all die Kinder und Jugendlichen und die Menschen, wenn kein gemeinsames Sporttreiben in den Vereinen stattfinden kann?

Damit genau dies nicht passiert, stehen Tag für Tag, Woche für Woche, viele Ehrenamtliche in Wangen, zum Teil schon seit Jahrzehnten als Trainer, Organisatoren, als Helfer und Entwickler den Vereinen zur Verfügung. Sie sind alle für uns Alltagshelden, wie Schneller anmerkte. Als kleines Dankeschön konnte jeder Sportverein verdiente Mitarbeiter melden und diese wurden mit einem schönen Abend belohnt. Gemeinsam wurde, in guter Zusammenarbeit mit Sportverband und Stadt, den Teilnehmern eine Aufführung der Wangener Festspiele dargeboten.

Spielleiter Peter Raffalt gab eine inspirierende Einführung zur Aufführung von „Kleiner Mann, was nun?“, in dem der Zusammenhalt der beiden Hauptfiguren eine wichtige Rolle spielen sollte. Darauf verwies auch Oberbürgermeister Michael Lang in seiner Begrüßungsrede hin. Es ist immer wieder wichtig Menschen zusammenzuführen, denn Gemeinschaft hält uns zusammen. Wenn wir gemeinsam in Bewegung bleiben, haben wir eine gute Chance fit zu bleiben. Das ist sehr wichtig für eine Stadt und deren Zusammenhalt. Genau dafür bot Michael Lang den Vereinsvertretern seine, und die Unterstützung der Stadt an. Vor der Aufführung wurde zu einem kleinen Büfett eingeladen.

Die Veranstaltung zeigte auf beeindruckende Art und Weise, dass Ehrenamt kein angestaubtes Image haben muss und sie machte auch sehr deutlich, dass das Ehrenamt zahlreicher Mitarbeiter ein Teil des Fundamentes ist, der Stadt und Gesellschaft zusammenhält. Dafür gebührt immer wieder allen, die dazu beitragen, Anerkennung und Dank.