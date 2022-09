Sportler sollen nicht frieren: Duschen in Wangens Umkleidekabinen sind doch wieder warm

Das wird manchen, mit den sinkenden Temperaturen fröstelnden Sportler vermutlich freuen: Das Wasser in mit Erdgas beheizten Wangener Sporthallenduschen und anderen Umkleidekabinen ist nun doch wieder warm.

Die Stadt korrigiert damit ihren vor den Sommerferien eingeschlagenen Kurs. Unterdessen hat der Argenbühler Gemeinderat beschlossen, dass ab Oktober nur noch kaltes Wasser aus den Hähnen kommen soll. Doch auch darüber scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Dreistufiger Einsparplan

Kurz vor den Sommerferien hatte die Wangener Verwaltung ein dreistufigen Energieeinsparplan aufgelegt, der sich an den bundesweiten Notfallplänen orientiert.

Neben der Senkung der Raumtemperatur in öffentlichen Räumen, der möglichen Schließung ganzer Gebäude und – im letzten Schritt – der Einrichtung von Wärmehallen, war als Sofortmaßnahme unter anderem ein Bestandteil des Programms, dass die Wasserhähne in jenen Sporthallen kalt blieben, deren Heizungen mit Gas befeuert werden.

Das war kein Problem, denn kurz darauf begannen die Ferien und der Sommer war warm bis heiß. Zuletzt hatte aber der Herbst Einzug gehalten – und damit begannen Sportler wie Schüler zu frieren, wenn sie nach dem Training oder dem Unterricht unter die Dusche gingen. Das geht unter anderem aus E-Mails an die „Schwäbische Zeitung“ hervor, war aber auch ansonsten in der Stadt zu hören.

Beschluss fiel am Mittwoch

Auch vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung jetzt reagiert. Am Mittwoch habe sie beschlossen, dass die Duschen ab sofort wieder in allen Hallen und Umkleiden warm sein werden, so OB Michael Lang auf Anfrage. Und der Rathauschef nennt dafür mehrere Gründe.

Da ist zunächst der Energieeinspareffekt. Der hat laut Lang im Sommer gewirkt, weil da die Heizungen einzig wegen warmen Wassers hätten laufen müssen. Das taten sie nicht und damit habe Wangen seinen Beitrag zum Auffüllen der deutschen Gasspeicher geleistet.

Anders dagegen die Lage im Herbst: Da müssten die (Gas-)Heizungen ohnehin laufen und das könnte deshalb auch für warmes Wasser gelten. Der Spareffekt sei gering, wenn die Duschen kalt blieben. Lang: „Das bisschen Wärme zusätzlich macht wenig aus.“

Wir müssen das öffentliche Leben schützen so gut es geht. Michael Lang

Da ist des weiteren der Solidaritätsgedanke. „Wir müssen versuchen, alle gemeinsam zu sparen“, so der OB. Und die Bevölkerung habe nicht nur die hohen Energiepreise zu verkraften, sondern auch „große Preissteigerungen in allen Lebensbereichen“. Deshalb sieht er warmes Wasser in öffentlichen Duschen auch als Zeichen für die Bürger.

Und da ist außerdem der gesellschaftliche Aspekt. Die Stadt wolle den Sportbetrieb weiterhin ermöglichen – auch vor dem Hintergrund, dass dieser in den vergangenen Pandemie-Jahren bereits stark eingeschränkt oder teils unmöglich war. „Wir müssen das öffentliche Leben schützen so gut es geht“; erklärt Michael Lang dazu.

Ein Trend im gesamten Landkreis?

Das scheint offensichtlich die Haltung vieler Rathauschefs im Landkreis zu sein. Wangens OB berichtet von einer kürzlichen Runde der Bürgermeister, die sich mehrheitlich für warme Hallenduschen ausgesprochen hätten. Das bestätigt Langs Argenbühler Amtskollege Roland Sauter. Der dortige Gemeinderat hatte zwar vor zwei Wochen beschlossen, dass Duschen ab dem 1. Oktober kalt bleiben sollen, wenn das Wasser mit Gas erwärmt wird.

Das betrifft die Hallen in Eisenharz und Ratzenried. Allerdings mit Vorbehalt, betont Sauter. Denn inzwischen ist ebenfalls klar, dass in der Carl-Wunderlich-Halle schon bald Geflüchtete aus der Ukraine leben werden (síehe Seite 14). Zum anderen müssten deshalb die Vereine „zusammenrücken“ und Nachteile in Kauf nehmen.

Nächste Sitzung am 5. Oktober

Vor diesen Hintergründen deutet Argenbühls Bürgermeister im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an, dass das letzte Wort wohl erst bei der nächsten Ratssitzung am 5. Oktober gesprochen wird.

Da fließe auch der Meinungstrend aus den Nachbarkommunen mit ein, schätzt Sauter. Und das Umdenken der Stadt Wangen ist für ihn auch ein Signal.