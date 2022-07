Duschen in Hallen bleiben kalt: Wangen fährt bereits den Energieverbrauch runter

Die Stadt Wangen wappnet sich für den Fall eines Gasmangels in der kommenden kalten Jahreszeit.

Für den Fall der Fälle sieht der Notfallplan die Schließung städtischer Gebäude und die Einrichtung von Wärmemöglichkeiten für die Bevölkerung vor. Was in drei Stufen passiert oder passieren könnte.

Was geschieht gerade aktuell?

Schon Ende vergangener Woche wurde das warme Wasser in Duschen einiger Sportstätten in der Kernstadt abgestellt. Betroffen sind die Argensporthalle, das Sportplatzgebäude am Gehrenberg, die Praßberghalle und die Ebnetturnhalle. Sie werden allesamt mit Erdgas beheizt.

Das gilt auch für die Sportstätten in Niederwangen, Deuchelried und Neuravensburg. Dort fließt ab dieser Woche nur noch kaltes Wasser. Sollte es erforderlich werden, folgen in einem dritten Schritt die Lothar-Weiß-Halle, das Allgäustadion, die Turnhalle der Berger-Höhe-Schule und die Sporthallen in Leupolz, Karsee und Primisweiler.

Die Stadt hat sich bei den Schulen umgehört, inwieweit dies den Nachwuchs betrifft. Laut OB Michael Lang wohl kaum, da die meisten Schüler zu Hause duschen. Anders sähe es wohl bei den Vereinssportlern aus, so der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Welche weiteren Sofortmaßnahmen ergreift die Stadt?

Muss in städtischen Büros wieder geheizt werden, so wird es dort eine Maximaltemperatur von 20 Grad geben. Für alle Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Sportgebäude, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendhäuser sowie Vereins- und Kulturräume erlässt die Stadt konkrete Handlungsanweisungen. Die Verantwortlichen von Bauhof, Feuerwehr und Freibad müssen separate Sparkonzepte vorlegen.

Außerdem werden unter anderem die Heizsysteme geprüft, die Beleuchtung wird dem Tageslicht angepasst und elektrische Geräte sollen, wenn möglich, ausgeschaltet oder ausgesteckt werden. Und: Die Stadt verbietet private Heizlüfter in ihren Gebäuden.

Was will die Stadt damit schon jetzt erreichen?

Ziel ist eine kurzfristige Energieeinsparung von rund 20 Prozent, erklärte Stefan Lontzek aus der Bauverwaltung im Rat.

Und OB Lang ergänzte: Dies helfe für den Zeitpunkt eines möglichen Energiemangels.

Was passiert, wenn die Gasmangellage ausgerufen wird?

Grundsätzlich orientiert sich die Stadt am Dreistufenplan des Bundes. Für den Fall einer Gasmangellage (Stufe 2) hat die Verwaltung die städtischen Gebäude in drei Kategorien unterteilt: nicht verzichtbar, notwendig und verzichtbar.

Nicht verzichtbar sind Kindergärten, Schulen, Wohngebäude und der Bauhof sowie die Feuerwehr. Als notwendig gelten Verwaltungsgebäude und Schulturnhallen. Verzichtbar sind in diesem Fall unter anderem das Freibad, die Eisbahn, weitere Sportstätten, Vereinshäuser und das Jugendhaus.

Nicht verzichtbare Einrichtungen werden also beheizt, „so lange es Gas gibt“, erklärt Stefan Lontzek. Bei notwendigen Gebäuden sieht dies anders aus. Dann sollen mit Gas beheizte städtische Gebäude wie das Hinderofenhaus geschlossen werden.

Die Verwaltung werde dann „zusammenrücken“, so Lontzek. Hintergrund: Zahlreiche städtische Gebäude hängen inzwischen nicht mehr am Gasnetz, sondern an der vor allem mit Hackschnitzeln betriebenen städtischen Nahwärme.

Was plant die Stadt bei einer akuten Gasmangellage?

Dabei handelt es sich um die dritte und letzte Stufe des Notfallplans. In diesem Fall werden der Bevölkerung Angebote gemacht, sich in städtischen Gebäuden aufzuhalten, die weiter beheizt werden. Abgesehen von Wohnungen kommen dafür im Prinzip alle in Betracht, die nicht mit Gas gewärmt werden.

In der Kernstadt sind das beispielsweise: Das Rupert-Neß-Gymnasium, die Stadthalle, die ehemalige Anton-von-Gegenbaur-Schule (heute Musikschule), der historische Verwaltungskomplex mit Rathaus, Kornhaus und Mesnerhaus sowie das Alte Spital.

In den Ortschaften zählt die Stadt unter anderem folgende Möglichkeiten auf: Schule und Turnhalle in Leupolz, Alte Schule und Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried, Schule, Kindergarten und Turnhalle in Primisweiler, Alte Schule und Turnhalle in Karsee, Festhalle Haslach, Böckeler Stadel in Schwarzenbach und Alte Schule in Roggenzell. „Es gibt also viele Angebote, die denkbar wären“, so Stefan Lontzek.

Geht die Stadt vom Eintreten des Notfallplans aus?

OB Lang erklärte im Gemeinderat zum Konzept: „Das soll niemandem Angst machen, aber wir müssen uns vorbereiten.“

Allerdings spreche viel für einen eintretenden Gasmangel und dann werden Bevölkerung und Wirtschaft bevorzugt versorgt. Da helfe es, wenn öffentliche Gebäude vom Netz sind.

Woher bezieht die Stadt eigentlich ihre Energie?

Erdgas macht derzeit noch einen Anteil von gut 60 Prozent aus, Heizöl einen von knapp sieben. Der Anteil von Flüssiggas liegt bei 1,3 Prozent. Dem steht ein gut 30-prozentiger Block regenerativer Energien gegenüber. Den weitaus größten Anteil daran hat die städtische Nahwärme (23 Prozent), gefolgt von Pellet- und Hackschnitzelanlagen mit knapp fünf beziehungsweise fast drei Prozent.

Die Anteile verschieben sich aber schon sehr bald. Denn für das kommende Jahr plant die Stadt den Anschluss des Ebnetschulzentrums an die Nahwärme. Dann sinkt der Erdgas-Anteil auf etwa 50 Prozent, der der Nahwärme sieht auf rund 42 Prozent.