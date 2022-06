Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Thema „Durchschaut - Vorsicht Abzocke!“ lädt die Christuskirche Wangen am 22. Juli um 09.30 Uhr zum Seniorenfrühstück ein. Ein Referent des Polizeipräsidium Ravensburg wird nach einem gemütlichen Frühstück Tipps geben, wie die Sicherheit an der Haus- oder Wohnungstüre, in der eigenen Wohnung oder auch am Telefon erhöht werden können.

Es sind alle interessierten Senioren und Angehörige eingeladen. Informationen dazu gibt es im Gemeindebüro der Evangelisch-methodistischen Kirche oder bei der Seniorenkreisleiterin Claudia Schlesier unter der Telefonnummer 01751/ 23341939.