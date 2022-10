Du Mutter der Gnaden, oh reich uns die Hand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt des Rosenkranz Monats Oktober pilgerten rund 40 Wallfahrer am 1./2. Oktober nach Altötting. Altötting ist einer der bedeutendsten Marien-Wallfahrtsorte Europas und Jahr für Jahr das Ziel von tausenden Pilgern, die sich auf den Weg zur „Schwarzen Madonna“ in der Gnadenkapelle machen, um sie um Hilfe zu bitten. Der Legende nach ist hier im Jahr 1489 ein Wunder passiert: Ein kleiner Bub, totgeglaubt nach einem Sturz in einen Bach, öffnete nach dem inständigen Gebet seiner Mutter und weiterer Gläubigen wieder die Augen. Wer nach Altötting pilgert - ob bei einer großen Wallfahrten in Gemeinschaft mit vielen anderen Gläubigen, oder auch alleine - wird spüren, dass eine besondere Kraft von diesem heiligen Ort ausgeht. Altötting gehört zu den sogenannten „Shrines of Europe“, den sieben wichtigsten Marienwallfahrsorten Europas.

Um 11 Uhr feierten die Pilger aus Wangen im Allgäu die Pilgermesse am Gnadenaltar in der Stiftspfarrkirche mit Bruder Georg und Diakon Ogger. Abends stand der Höhepunkt der zweitägigen Wallfahrt an: Die Pontifikalmesse in der Basilika St. Anna zum 125. Todestag der Thérèse von Lisieux mit H. H. Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg, P. Georg Gantioler FSO, Vorsitzender des Theresienwerks, sowie Prälat Dr. Klaus Metzl und Diakon Ogger, musikalisch gestaltet von der Gruppe Nightfire.

In seiner Predigt sprach Weihbischof Wörner von den drei Rosen der heiligen Therese von Lisieux: Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Menschen und die Liebe zur Heiligen Schrift. Danach fand die traditionelle Lichterprozession um den Kapellplatz statt, die musikalisch von der Altöttinger Hofmusik begleitet wurde und mit dem Abendsegen in der Stiftspfarrkirche endete.

Am Sonntag besuchten die Wangener Wallfahrer die Hl. Messe zum Erntedankfest am Gnadenaltar in der Stiftspfarrkirche, die Bruder Paul zusammen mit Diakon Ogger feierte. Gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstück im Pilgergasthof Plankl stand die Sonntagsmesse in der St. Anna Basilika um 10 Uhr auf dem Programm. Kapuziner Guardian Marinus stellte in seiner Predigt die herausfordernde Frage: „Was wollen wir Christen unserer Nachwelt vom Glauben hinterlassen?“

Am Nachmittag ging es wieder Richtung Heimat, unterbrochen von einem Halt im Wallfahrtsort „Maria Baumgärtle“ bei Erkheim, wo Diakon Ogger eine Friedensandacht mit eucharistischem Segen hielt.