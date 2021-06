Droht dem Eislauf in Wangen nun das Ende?

Nach einem lockeren Einstieg unter der Woche hat Steffen Wohlfarth seine Spieler am vergangenen Samstag das erste Mal seit vielen Monaten wieder zusammen auf einem Platz trainiert. Die Fußballer des FV Ravensburg sind offiziell in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Oberliga eingestiegen. Das erste Testspiel ist für die Ravensburger gleich ein Schmankerl.

Planänderung für die BayernEigentlich hatte Steffen Wohlfarth diese Woche schon durchgeplant.