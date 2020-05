Drohnengruppe des DRK-Kreisverbands hilft bei der Rehkitzsuche

Die Drohnengruppe des DRK-Kreisverbands Wangen hat am vergangenen Sonntag die Landwirtschaft bei der Rehkitzsuche unterstützt. Die Aktion wurde laut Pressemitteilung in der Nähe von Miederwangen durchgeführt, da Jahr für Jahr würden Tausende junge Rehkitze in Deutschland und Europa in den Wiesen durch die Schneidwerke der Mähmaschinen sterben.

Leider sei es für die Landwirte nahezu unmöglich, die Wiesen vor dem Mähen großflächig auf Rehkitze zu untersuchen. Deshalb würde jetzt eine Drohne mit Wärmebildkamera der Drohnengruppe des DRK-Kreisverbands Wangen eingesetzt. Gleichzeitig seien die Wiesen vom Boden aus fußläufig an auffälligen Punkten kontrolliert worden. Während der Maßnahme sei ein Rehkitz aus seiner kauernden Position im hohen Gras aufgeschreckt, das sich danach selbstständig in den Wald retten konnte.

Die Flüge dienen der Drohnengruppe laut DRK unter anderem auch als praktische Übung für mögliche Sucheinsätze. Insgesamt seien die Helfer drei Stunden am frühen Sonntagmorgen unterwegs gewesen, um zum einen die Felder nach Rehkitzen abzusuchen und zum anderen Einsatztaktiken für mögliche Suchaktionen aus der Luft zu erproben.

„Wir sind froh, dass wir diese Übungschance bekommen haben und bedanken uns für das Vertrauen der Landwirte und Jäger, die uns Felder und Waldstücke als Übungsobjekte zur Verfügung gestellt haben“, sagt Peter Reiss von der Drohnengruppe des DRK-Kreisverbands Wangen.