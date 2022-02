Drogenhandel: Wangener Amtsgericht belässt es bei Bewährungsstrafe

„Die Lebensproblematik dieses jungen Mannes bleibt leider bei diesem Gerichtsverfahren ungelöst“, sagte der Anwalt des Gambiers am Ende des Prozesses vor dem Amtsgericht Wangen. „Er befindet sich in einem Zustand der Hilflosigkeit, der hier nicht behoben werden kann.“ Angeklagt war der 29-Jährige wegen vorsätzlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Neben dem Umgang mit Marihuana wird an dem Fall vor allem auch die Asylproblematik vieler Geflüchteter deutlich.

Vater erschossen, Angeklagter angeschossen

Im Alter von etwa 19 Jahren verließ er Gambia, nachdem eine Bande seinen Vater erschossen und ihn selbst angeschossen hatte. Der Angeklagte gab an, weiter verfolgt worden zu sein. Daher habe er sich entschlossen, über Senegal, Mali, Libyen und das Mittelmeer nach Europa zu fliehen.

Auf dem Weg hat er vieles von dem erlebt, was man hierzulande aus den Medien kennt: Hitze, Unwetter, Hunger, Durst, Schikanen, Gewalt und immer wieder auch Todesangst wie bei der Überfahrt von Libyen nach Italien im Schlauchboot. Mit dem Zug kam er schließlich nach Deutschland, wo er in Karlsruhe Asyl beantragte. Sein Ziel, so der Gambier vor Gericht: in Frieden ohne Verfolgung leben, arbeiten und vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen.

Dimension des eigenen Handelns nicht erkannt

Von Karlsruhe kam er ins Flüchtlingsheim in Achberg. Er besuchte Deutschkurse, arbeitete in einer Gaststätte auf 450-Euro-Basis und hoffte auf die Anerkennung als Asylbewerber. Doch es blieb bei der Duldung. Im Jahr 2017 kam es dann zu dem Vorfall, der am Dienstag vor dem Amtsgericht verhandelt wurde. Gemeinsam mit anderen hatte der Angeklagte sich in Ulm 300 Gramm Marihuana beschafft, um es vor allem selbst zu konsumieren.

Eine größere Gruppe habe zusammengelegt, um das Haschisch zu bezahlen. Zum Verkauf sei es nur gekommen, weil der Käufer ihnen hinterhergelaufen sei und auch etwas haben wollte. Vor Gericht sagte der Beschuldigte aus, dass er die Dimension seines Handelns nicht erkannt habe, weil in Gambia der Umgang mit Marihuana viel lockerer sei als hier. Er bedauere sein Verhalten sehr und entschuldige sich dafür. Seitdem habe er sich von Drogen aller Art ferngehalten.

Verzweiflung wird immer größer

Zu dieser Zeit muss die Verzweiflung des jungen Mannes immer größer geworden sein. Denn die Behörden verlangten für eine weitere Duldung und damit auch Arbeitserlaubnis den Pass. Der aber war in Gambia zurückgeblieben und seine Wiederbeschaffung kostet Geld. Geld, das der Angeklagte nicht aufbringen konnte und kann, jedenfalls nicht, wenn er nicht arbeiten darf.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, fuhr der heute 29-Jährige 2018 zu einem Freund nach Berlin, der ihm sowohl Unterkunft als auch immer wieder Aushilfsjobs besorgte. Inzwischen war die Duldung längst ausgelaufen. In Berlin wurde er im Dezember 2021 schließlich bei einer Kontrolle festgenommen und aufgrund des Haftbefehls aus Wangen in die JVA nach Ravensburg überstellt.

Richter erkennt positive Sozialprognose

Da der Angeklagte geständig war und sich seit 2017 nichts mehr zu Schulden hat kommen lassen, erkannte die Staatsanwaltschaft auf einen „minderschweren Fall“ und plädierte für eine zehnmonatige Bewährungsstrafe sowie gemeinnützige Arbeit. Dem folgte auch das Gericht, setzte neben der Bewährungsstrafe 80 Stunden gemeinnützige Arbeit fest, unterstellte den jungen Mann einem Bewährungshelfer und hob den Haftbefehl gegen ihn auf.

Der Vorsitzende Richter, Max Seemann, befand: „Nach allem, was wir hier gehört haben, haben Sie eine Bewährungschance verdient. Wir sehen auch eine positive Sozialprognose, können aber Ihre eigentlichen Probleme nicht lösen.“ Und so bleibt nur die Hoffnung des Anwalts, „dass sich irgendwie eine Perspektive für ihn eröffnet“.