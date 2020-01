Drogen und Alkohol am Steuer

Bei Verkehrskontrollen am Samstagabend in Wangen mussten zwei Autofahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte gegen 22 Uhr einen 24-Jährigen. Ein Drogentest zeigte an, dass dieser zuvor Cannabis konsumiert hatte. Kurze Zeit später wurde bei einem 63-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer Alkoholgenuss festgestellt. Bei beiden Männern führten die Beamten eine Blutentnahme durch. Die Fahrer mussten daraufhin ihre Autos stehen lassen und durften nicht weiter fahren. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wird erstattet.

