DRK zerstreut Corona-Sorgen bei Blutspenden

Kann ich im Zeichen des Coronavirus noch Blut spenden? Darf ich es, oder muss ich es sogar? Und: Wie sicher bin ich dabei vor einer möglichen Infizierung? Fragen über Fragen prasseln derzeit über den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) herein. Der beruhigt: Die Termine finden nach wie vor statt, Spenden sind erwünscht und werden benötigt. Aber: Es gibt Vorsichtsmaßnahmen, die auch bei den anstehenden Blutspenden am Freitag in Wangen und am 27. März im Immenried greifen sollen.

„Risiko geringer als im Supermarkt“

In Wangen sind die Türen der Stadthalle von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet, und Eberhard Weck, Abteilungsleiter beim für Baden-Württemberg und Hessen zuständigen DRK-Blutspendedienst, sagt: „Das Risiko dort ist geringer als beim Einkauf im Supermarkt.“ Erstens, weil es bei Blutspenden ohnehin Gesundheitskontrollen gibt. Und zweitens, weil sich der Spenderkreis in der Regel kenne.

Die Gesundheitskontrollen, die bislang zum Beispiel Erkältete oder Vergrippte von der Spende abhalten sollen, würden überdies verschärft: Möglicherweise noch nicht am Freitag in Wangen, spätestens aber ab kommendem Montag wird bei allen Spenden die eh standardmäßige Messung der Körpertemperatur auf den Eingangsbereich der Spendenorte vorgezogen. Dort stehen überdies Mittel zur Handdesinfektion ebenso bereit wie schriftliche Erklärung zum Themenkomplex „Blutspenden und Corona“.

Zudem befragen die Helfer vor Ort Spendenwillige zu möglichen Krankheiten schon bevor sie sich anmelden müssen. Damit will der Blutspendedienst auch an diesem neuralgischen Punkt für Entspannung sorgen. Denn erfahrungsgemäß gibt es bei Spendenterminen – wenn überhaupt – Menschenansammlungen am ehesten dort.

Vier Wochen Pause für Menschen, die aus Risikogebieten kommen

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme betrifft Menschen, die sich zuletzt in Risikogebieten aufgehalten haben – und die sind schärfer als staatliche. Das heißt konkret: Wer in den vergangenen vier Wochen zum Beispiel in Italien oder im Elsaß war, darf nicht spenden. Das betrifft übrigens auch die freiwilligen Helfer des DRK vor Ort. „Für eine gewisse Zeit“ gilt diese Regelung darüber hinaus für Menschen, in deren Umfeld es mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte gibt. Zum Vergleich: Das Kultusministerium rät Lehrern und Schülern von Schulbesuchen ab, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten waren.

Appell: „Die Patienten können nicht warten, bis Corona rum ist“

Dennoch ist die Corona-Krise bislang nicht spurlos am DRK-Blutspendedienst vorbei gegangen. Laut Weck steigt die Spendenbereitschaft in der Regel nach dem Ende der Fasnet wieder an – jetzt war das zunächst nicht der Fall. Die Zahlen stiegen nach seiner Aussage erst wieder an, als alle Spender schriftlich über mögliche Corona-Risiken aufgeklärt wurden: Da seien die Termine teilweise sogar besser gelaufen als sonst zu normalen Zeiten. Gleichwohl animiert er weiter zur Blutspende: „Die Patienten können nicht warten, bis Corona rum ist.“ Zum Beispiel solche, die während einer Krebstherapie auf frische Blutkonserven angewiesen seien.

Letztere will Weck ebenfalls beruhigen: Zwar werde gespendetes Blut nicht auf das Virus untersucht. Aber: „Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass es nicht übers Blut übertragbar ist.