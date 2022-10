DRK sucht Mitarbeitende für Flüchtlingsunterkunft in der Wangener Stadthalle

Der DRK-Kreisverband Wangen übernimmt die Betreuung der Behelfsunterkunft in der Stadthalle in Wangen. Einen entsprechenden Auftrag des Landkreises hat er am Freitag erhalten, teilt Kreisverbandsgeschäftsführer Jörg Kuon mit. Knapp zwei Wochen bleiben dem DRK nun für die Vorbereitung. Es sucht daher schnellstmöglich Mitarbeitende.

Wohin sich Bewerber wenden können

Bereits am Freitag, 28. Oktober, sollen demnach die ersten Geflüchteten ihre Unterkünfte beziehen. „Wir suchen dringend und kurzfristig Mitarbeitende für die Hallenleitung, die Sozialarbeit, die Alltagsbetreuung und die Koordination von Freiwilligen“, so Kuon. Interessenten können sich unter der Mailadresse fluechtlingshilfe@drk-kv-wangen.de melden. Die Projektkoordination auf Seiten des DRK obliegt dem Leiter der Sozialarbeit, Wolfgang Stockburger (Tel. 07522 / 789250).

Wie es mit der Sporthalle in Eisenharz weitergeht, deren früheste Belegung zuletzt ab dem 24. Oktober im Raum stand, ist offen. Das Landratsamt Ravensburg war für eine etwaige Nachfrage am Freitag nicht mehr erreichbar. Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter ging am Freitagnachmittag davon aus, dass die Halle erst nach der Wangener Stadthalle belegt wird. Einen konkreten Termin oder welche Organisation die Menschen betreuen wird, war ihm noch nicht bekannt.

Auch ehrenamtliche Helfer gesucht, aber keine Kleiderspenden

DRK-Mann Kuon hofft indes auch auf ehrenamtlich Helfende: „Wir freuen uns über jede Unterstützung aus der Wangener Bevölkerung, sei es bei der Kinderbetreuung, bei der Begleitung zu Arztbesuchen oder bei der Gestaltung von Freizeitangeboten.“ Sach- oder Kleiderspenden werden derzeit nicht benötigt.