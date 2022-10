Dritter Platz für die Volleyballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 22. Oktober, konnte die Volleyballmannschaft der MTG Wangen unter der Führung von Trainer Jonathan Kloos den ersten hochverdienten 3:0-Auswärtssieg gegen die VSG Illertal II einfahren.

Das Spiel eröffnete Sven Sündermann mit einem starken Schmetterball. Darauf folgte eine Aufschlagsserie von Christian Iskryzcki, welche zwölf Punkte mit sich brachte. Mit diesem souveränen Start in das Spiel, riss die Mannschaft den Rhythmus des Spiels an sich und bestimmte damit den ersten Satz. Somit ging dieser verdient mit 25:13 an die MTG.

Auch im zweiten Satz konnten die Herren an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen. Dank des konstant starken Blocks von Moritz Palicki ging auch dieser verdient mit 25:14 an die Volleyballer der MTG.

Im dritten Satz sollte es noch einmal spannend werden. Die Mannschaft der VSG Illertal spielte nun richtig auf. Letztendlich konnte aber Sven Sündermann mit einem gut platzierten Block den Satz für die Mannschaft aus Wangen entscheiden (25:22). Somit gewann die MTG ihr erstes Auswärtsspiel mit 3:0 und sichert sich damit den dritten Tabellenplatz in der B-Klasse Süd.