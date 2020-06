Dreirädriges Leichtmofa in Wangen geklaut

In der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter ein weißes, dreirädriges Leichtmofa der Marke eDriveConcept AG, das verschlossen vor einem Wohngebäude in der Peter-Dörfler-Straße in Wangen abgestellt war, gestohlen. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07522 / 9840.