Dreiländertag und Ostereiermarkt ergänzen sich offenbar gut

„Wir sind sehr zufrieden.“ Das sagte Christoph Morlok, Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe, am Samstag. Zum dritten Dreiländertag hat die Leistungsgemeinschaft geladen – und die Rechnung, dies im Kombination mit dem Ostereiermarkt zu tun, ging laut Morlok mehr als auf: „Die Stadt war gut besucht, die Geschäfte sind sehr zufrieden.“

Für die Kinder gab es ein historisches Karussell auf dem Postplatz und eine Riesenseifenblasen-Aktion. Mit dem Schuhhaus Abler, Mode Kimmel, Kürschner-Mayer, Fidel Hiller, Brille and more, Mode Kirch und Schuhe und Lederwaren Birk präsentierten sieben Wangener Fachgeschäfte in zwei Modenschauen auf dem roten Teppich in der Herrenstraße und unter blauem Himmel das Neuste aus der Modewelt. Gezeigt wurden Damen- und Herrenoberbekleidung, Schuhe, Brillen, Taschen und Schirme von 21 Models aus Wangen und Umgebung.

Ob Dreiländertag und Ostereiermarkt zukünftig ein „Duo“ bleiben? Morlok: „Das werden wir im Nachgespräch klären. Aus meiner persönlichen Sicht ist es toll, solche Dinge zu verbinden.“