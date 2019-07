Drei Wangerinnen schaffen die 1,0

Das Wangener Rupert-Neß-Gymnasium feiert seine Abiturienten: In festlichem Rahmen haben am vergangenen Sonntag beim Abiball in der Halle der Waldorfschule 99 Schüler ihre Zeugnisse und Sonderpreise in Empfang genommen, teilt die Schulk mit.

„Mit 2,29 haben Sie einen respektablen Gesamtdurchschnitt erreicht“, freute sich Schulleiter Michael Roth über die erzielten Ergebnisse. Solch einen guten Schnitt habe es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Herrausragend dabei sei, dass gleich drei Schülerinnen mit der Traumnote von 1,0 die Schule verlassen können. Cora Pfeiffer, Sophia Leonhardt und Eva-Maria Kraft sei dieses Kunststück gelungen. Darüberhinaus freuten sich zahlreiche weitere Absolventen über Sonderpreise, die sie aus den Händen ihrer Lehrer oder der Schulleitung erhielten.

Sonderpreise: Preis des Partnerschaftsvereins (Französisch): Clemens Eisenacher, Eva-Maria Kraft, Cora Pfeiffer, Mitgliedschaft: e-fellows-net Stipendium (Schnitt 1,5 und besser), Susanna Biselli, Anika Eberl, Clemens Eisenacher, Thomas Forster, Anna-Lea Fuchs, Maria Grammer, Sarah Kämmerle, Eva-Maria Kraft, Sophia Leonhardt, Laura Meßmer, Samuel Müller, Cora Pfeiffer, Leonie Reißle, Lisa Rizzo, Jule Ruf, Marina Schädler, Ferry Porsche Preis: Sophia Leonhardt, Preis für Deutsch: Cora Pfeiffer, Preis für Englisch: Clemens Eisenacher, Cora Pfeiffer, Preis für Musik (Musik-Arbeitsgemeinschaften): Sarah Kämmerle, Magnus Rusch, Lotta Vochezer, Gemeinschaftskundepreis der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Cora Pfeiffer, Fachschaftspreis Geschichte-Gemeinschaftskunde: Paul Martin, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Buch und Mitgliedschaft: Magnus Müller, Mitgliedschaft: Sophia Leonhardt, Preis für Chemie (Gesellschaft Deutscher Chemiker): Susanna Biselli, Eva-Maria Kraft, Preis für Biologie: Laura Meßmer, Preis der Deutschen Mathematik-Vereinigung: Cora Pfeiffer, Latein-Preis: Sophia Leonhardt, Bischof-Sproll-Preis - Kath. Religionspreis: Maria Grammer.

Jahrgangsauszeichnungen: (P = Preis, B = Belobigung): Verena Achberger (B), Laura Baumann (B), Laura Bernhard (B), Lena Bernhart (P), Carolin Bischofberger, Susanna Biselli (P), Bianca Buhmann, Erik Cichy (B), Viktoria Deak, My Dinh (P), Anna Dufner (B), Anika Eberl (P), Lukas Ehrle, Clemens Eisenacher (P), Melanie Eß (P), Emilia Fehr, Fabian Flasse (B), Thomas Forster (P), Johanna Fremerey, Pauline Friedrich (B), Anna-Lea Fuchs (P), Denise Gomm (B), Simon Gorlo, Maria Grammer (P), Felix Hartmann (B), Magdalena Haslinger (B), Maeva Hofmann, Talia Hummel, Johannes Kächele (B), Sarah Kämmerle (P), Jana Kinz, Luisa Knebel (B), Pascal Kohler, Daniel Koschnick, Adrian Krämer (B), Eva-Maria Kraft (P), Hannah Kriegl, Fabian Kuhnt, Malin Kutter (P), Sophia Lau, Anna-Lena Leichte (B), Antonia Leipolz (P), Sophia Leonhardt (P), Francesco Malangone, Paul Martin (P), Morris Mesmer, Laura Meßmer (P), Levi Meßmer (B), Benjamin Morent, Sebastian Morent, Anna Müller, Magnus Müller (P), Samuel Müller (P), Binta Nassirou (B), Franziska Netzer (B), Lara Netzer (P), Sara Netzer (P), Marcel Noak, Julia Nothhaft (P), Luca Perekrestenko (B), Julia Peter, Inga Peters, Cora Pfeiffer (P), Nhat Phi Phan, Caroline Praschak (P), Leonie Reißle (P), Elena Riese (P), Lisa Rizzo (P), Kai Rode, Clara Rösch (B), Nicole Roth, Jule Ruf (P), Johannes Rupp, Magnus Rusch (P), Felix Sauer, Marina Schädler (P), Judith Schellmann, Elena Schiglod, Dorothee Schoder (P), Alina Seehofer (P), Lucy Stiller, Sarah Szöcs, Noah Thiel, Vanessa Traut (B), Raphael Türkis (P), Anna Julia Ulrich, Lotta Vochezer (P), Anna Vötterl (P), Valentin Volkwein, Jakob Waezsada, Jacob Wanner, Carmen Wennmacher (P), Maja Weuffen (B), Lukas Wolf, Maximilan Wurster (B), Jule Zander, Carina Zeiske, Laura Zürn.