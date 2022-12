Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Wangen

Drei Verletzte und Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Leutkircher Straße in Wangen.

Laut Polizei bemerktet ein 63-jähriger Mercedesfahrer zu spät, dass der 38-jährige Autofahrer vor ihm bremste, um in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Die 34-jährige Beifahrerin sowie zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder im VW wurden beim Zusammenprall leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.