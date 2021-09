Drei treue Mitarbeiter verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der ersten Jahreshälfte gingen drei Mitarbeiter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO), die in Wangen im Allgäu tätig waren, in den Ruhestand. Eberhard Schuster, Elisabeth Frah und Rosi Steinhauser waren gemeinsam insgesamt 93 Jahre bei der Genossenschaftsbank beschäftigt.

Seit seinem Start bei der damaligen Volksbank Kißlegg eG im Jahr 1993 übernahm Eberhard Schuster Verantwortung im Kreditbereich. Zunächst war er dort als Firmenkundenberater tätig, bevor er Führungsaufgaben übernahm und schließlich Bereichsleiter für die gesamte Marktfolge sowie Prokurist wurde. Mit seinem Team hat er diesen Bereich stetig weiterentwickelt.

Elisabeth Frah absolvierte bereits ihre Ausbildung bei einem Vorgängerinstitut der VBAO und arbeitete anschließend in unterschiedlichen Bereichen der Bank. Über 45 Jahre lang war sie dem Institut treu – ein freundliches Wort sowie eine helfende Hand waren für sie immer selbstverständlich.

Auch Rosi Steinhauser, Beratungsassistentin in der Filiale am Waldhofplatz, verabschiedete sich im Mai aus dem aktiven Berufsleben. Sie war über 20 Jahre für die VBAO tätig und hatte stets ein offenes Ohr für die Belange der Mitglieder und Kunden der Bank.