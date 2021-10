Drei Menschen bei Motorradunfall schwer verletzt

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Kißlegg und Wangen gegeben. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

An dem Unfall gegen 16.25 Uhr waren zwei Motorrädern und einem Lastwagen beteiligt. Eine Gruppe mit drei Motorrädern befuhr die K 8007 von Kißlegg in Richtung Wangen. In einer Rechtskurve zwischen den Weilern Wallmusried und Winkel kam der zweite und dritte Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Benzintank reißt auf, Fahrzeuge fangen Feuer

Beide Fahrzeuglenker und die Sozia auf dem erstverunfallten Motorrad wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Aufprall eines der beteiligten Motorräder gegen den Lastwagen wurde der Benzintank vom Motorrad aufgerissen und das auslaufende Benzin fing Feuer, so dass auch der Lkw im Frontbereich in Brand geriet.

Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr aus Kißlegg mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber dort.

Kreisstraße war mehrere Stunden lang gesperrt

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40 000 Euro. Die Kreisstraße war bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt.