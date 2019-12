Drei Landschaftsmeister sind aus dem Raum Wangen

„Jahrgangsbester Landwirtschaftsmeister im Regierungsbezirk Tübingen“, mit diesem Titel darf sich David Kern aus Illmensee schmücken.

Zusammen mit 32 weiteren neuen Meistern der Landwirtschaftlichen Fachschulen Ravensburg und Biberach hat er von Regierungspräsident Klaus Tappeser seinen Meisterbrief überreicht bekommen, so eine Pressemitteilung. 15 der insgesamt 33 Absolventen, darunter auch Sarah Moser aus Wangen (Vierte v.r.), Manuel Schwarz aus Kißlegg (Vierter v.l.) und Simon Kaeß aus Achberg (Fünfter v.l.), haben ihre meisterhafte Ausbildung an der Fachschule für Landwirtschaft in Ravensburg erworben und führen nun neben ihrem Meistertitel auch das Zertifikat „staatlich geprüfte Wirtschafter für Landbau“, in dem sie ebenfalls geprüft wurden.