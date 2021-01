Drei kleine Könige bringen den Segen

Am Argenufer waren am Mittwoch, am Dreikönigstag, tatsächlich drei kleine Könige (samt königlicher Begleitung) unterwegs, die - trotz Kälte und Corona - den Segen und den leuchtenden Stern in die Welt trugen. Auch wenn sie natürlich unter den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen nicht in die Häuser durften. SZ-Leser Edgar Rohmert war trotzdem begeistert und hielt diesen wunderschönen Moment mit seiner Kamera fest. Außerdem lieferte er gleich noch den passenden Bibelvers dazu: „…Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus, und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten die ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.“ ( Matthäuas 2,1-12)