Drei junge Mediziner bestehen Staatsexamen

Die frischgebackenen Ärzte Anne Sedlag, Leilani Ellen Lakemeyer und Cem Pasa haben ihr drittes Staatsexamen am Westallgäu-Klinikum in Wangen erfolgreich bestanden.

Wie die Oberschwabenklinik (OSK) in ihrer Pressemitteilung schreibt, seien die Prüfer mit der Leistung ihrer ehemaligen Medizinstudenten mehr als zufrieden gewesen. Zur Prüfungskommission gehörten als externer Prüfer des Universitätsklinikums Ulm, Christian Skrabal, sowie die Ärzte, die die Studenten in Wangen in ihrem praktischen Jahr (PJ) unterrichtet haben: in der Inneren Medizin Chefarzt Jörg Maurus, in der Gynäkologie Chefarzt Elmar Mauch und in der Anästhesiologie Oberarzt Jürgen Ruf. PJ-Beauftragter des Westallgäu-Klinikums ist Joachim Brückel, Oberarzt der Inneren Medizin. Dass die drei Mediziner ihr praktisches Jahr in Wangen absolvierten, habe laut Pressemitteilung zum einen an der „idealen Lage von Wangen zum Bodensee und den Bergen“ gelegen. Zum anderen sei auch die gute Ausbildung ein Argument gewesen.