Dosomat erstmals per Luftfracht verschickt

Zum ersten Mal in der Waldner Firmengeschichte hat ein Flugzeug laut Pressemitteilung eine Dosomat Abfüllanlage zu einem Kunden geliefert. Für die 35 Tonnen schwere Verpackungsmaschine reicht nicht irgendein Frachtflugzeug. Dafür brauchte es den zweitgrößten Frachtflieger: eine Antonov. Schnellstmöglich brauchte der Kunde in Atlanta, USA, die Längsläufer-Abfüllanlage, heißt es in der Mitteilung weiter. Bereits mehrere Füll- und Verschließmaschinen vom Typ Dosomat seien dort im Einsatz, können aber die Nachfrage nach den damit verpackten Produkten nicht erfüllen. Ein weiterer Längsläufer muss her. Die Maße der Kisten und auch das Gewicht der Maschine insgesamt machten klar, dass die Fracht mit einer Antonov transportiert werden müsse.