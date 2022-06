Dorfplatz in Schwarzenbach wird eingeweiht

Der neu gestaltete Schwarzenbacher Dorfplatz in Neuravensburg wird mit einem Festwochenende von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 26. Juni eingeweiht. Die bauliche Entwicklung begann vor rund zehn Jahren mit der Sanierung der alten Schule und dem Bau des Dorfgemeinschaftsraumes. Seit wenigen Wochen sprudelt der Dorfbrunnen als letztes Puzzleteil des neu gestalteten Dorfplatzes. Abschluss der baulichen Entwicklung bildet die „Schwarzenbacher KultTour“ mit Weinprobe und klassischem Konzert am Freitagabend, Greatest-Music-Konzert des Musikvereins Schwarzenbach am Samstagabend sowie Familientag am Sonntag.

Auftakt der „Schwarzenbacher KultTour“ bildet „Wine, Sax & Vocals“ am Freitagabend ab 20 Uhr. In einer Weinprobe führt die Sommelière Cathrin Trost aus Hergensweiler durch ein facettenreiches Sortiment von bekannten Namen und Geheimtipps. Für die musikalische Umrahmung haben sich in dieser Konstellation erstmals Musikerinnen und Musiker aus der Region (Christian Segmehl, Gerhard Vielhaber und Theresa Gauß) zu einem Saxophon-Klavier-Gesangs-Trio zusammengefunden.

Am Samstagabend gibt der Musikverein Schwarzenbach ab 21 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Rocktails – Greatest Music on Tour“. Unterstützt durch eine eigene Rockband touren die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Jürgen Gauß an diesem Abend durch die verrücktesten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts. Der Musikverein Schwarzenbach & Rockband gießt die Greatest Hits dieser Zeit in eine Show für Augen, Ohren und Tanzbeine, wie es in der Ankündigung heißt.

Die offizielle Einweihung findet mit einem Festakt ab 11 Uhr am Sonntag im Rahmen eines Familientages statt. Umrahmt von Kinderprogramm und Bewirtung sorgt die Jazz-Point-Big-Band Wangen bei freiem Eintritt für Unterhaltung.

Alle Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt. Karten für Freitagabend gibt es nur im Vorverkauf bei Edeka Esslinger in Neuravensburg. Karten für Samstagabend können bei Allgäu Auto- und Motorrad Service in Neuravensburg oder in der Tabakstube Wangen erworben werden.