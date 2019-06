Dorfläden schließen 2018 mit Gewinn ab

Das Jahr 2018 ist für die Dorfläden in Schomburg ein rundum erfolgreiches gewesen. Sie konnten nicht nur ihr zehnjähriges Bestehen feiern, sondern zum Abschluss des Geschäftsjahres auch noch eine äußerst positive Bilanz vorweisen.

Eine gelöste Stimmung herrschte bei der Generalversammlung der Dorfläden Schomburg im Weinstadl Rimmele – und das zurecht. Das dritte Jahr in Folge fiel die Bilanz der Genossenschaft gut aus. Bernhard Kleb stellte die Zahlen vor, stellvertretend für Vorstandsmitglied Uli Patzig, der verhindert war. Der Gewinn für das Jubiläumsjahr liegt demnach bei rund 11 216 Euro. Das komme zwar nicht ganz an den Überschuss des Vorjahres heran – 2017 lag er bei über 16 000 Euro – doch eröffne den notwendigen Spielraum für wichtige Investitionen. Das Vermögen sei im Vergleich zum Vorjahr größer geworden, die Bilanz ausgeglichen. Kleb: „Wir haben da eine gesunde Struktur“.

Auch die Zahl der Mitglieder sei im Jahr 2018 von 408 auf 415 gewachsen, ebenso die Zahl der Anteile, die sich um 11 auf 524 steigerte. Im Vergleich zu 2017 seien die Umsatzerlöse um fast 70 000 Euro gestiegen. Das sei eine erfreuliche Entwicklung, die nicht allein mit Preiserhöhungen zu erklären ist, sondern mit erhöhter Kundenfrequenz. Auch Ortsvorsteher Roland Gaus bewertete die Zukunftsaussichten der Dorfläden positiv: „Die Genossenschaftsmitglieder und Bewohner gehen bestimmt nicht nur dort einkaufen, um den Vorstand zu erfreuen. Es geht vielmehr darum, den täglichen Bedarf abzudecken.“

Neue Kühlgeräte und Klimatechnik

„Doch die Läden müssen auch funktionieren,“ stellte Vorstandsmitglied Kay Friedrich fest. Deshalb stünden dieses Jahr Investitionen in Instandhaltung und Ausstattung an, für die der Gewinn genutzt werden soll. Konkret geht es um neue Kühlgeräte sowie eine neue Klima- und Elektrotechnik für Primisweiler. Die neuen Kühlgeräte waren bereits für das vergangene Jahr geplant gewesen, mussten aber aus einem kuriosen wie nachvollziehbaren Grund auf dieses Jahr verschoben werden: Sie passen nicht durch die Eingangstür, da sie nur noch stehend transportiert werden dürfen. Die eine Investition bedinge deshalb eine andere. Der Einbau einer neuen elektrischen Schiebetür wurde notwendig, was die Vorarbeiten, aber auch die Kosten insgesamt gesteigert habe. Doch die neue Tür sei nicht nur wesentlich komfortabler, „sie macht den Laden auch komplett barrierefrei“, erklärte Friedrich.

Als weiteren Grund dafür, dass Investitionen verschoben wurden, nannte er die Bewerbung für Leader-Fördergelder, die die Genossenschaft dieses Frühjahr erstmals abgegeben hatte. Mit diesen Geldern möchte die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu Projekte unterstützen, die die strukturelle Entwicklung der Region fördern. Ende Juli werde in Stuttgart die Entscheidung getroffen. Erst dann stellt sich heraus, ob auch Fördergelder nach Schomburg fließen werden. Man hoffe sehr auf diese Fördergelder. Zum einen, weil es „wohl wenige Projekte gibt, die so von der Dorfgemeinschaft und von den Menschen getragen werden, wie die Dorfläden“ wie Friedrich erklärte. Zum anderen, weil weitere Investitionen notwendig sind, damit die Dorfläden wettbewerbsfähig bleiben. Denn, so stellte er mit Blick nach Neukirch fest, wo in den kommenden Jahren ein Nahkauf-Markt entstehen soll: „Die Konkurrenz schläft nicht.“

Neue Internetseite der Dorfläden

Eine Neuerung, die dank Fördergeldern des Landes und einer Kooperation mit einem Potsdamer Studentenprojekt dagegen völlig kostenneutral abgelaufen ist, ist die neue Internetseite der Dorfläden. Neben bekannten Elementen wie den aktuellen Angeboten, soll die neue Webseite zusätzliche Funktionen anbieten. Überdies wird sie kompatibel für Mobilgeräte sein. Im Juli soll die neue Seite, die über die Adresse www.unserladen.info erreichbar sein wird, freigeschaltet werden.

Viele positive Nachrichten sorgten also für zufriedene Gesichter. Der einzige Wermutstropfen war da nur der Bericht zur Genossenschaftsprüfung, den Vorstand Jörg Endras vorstellte. Inhaltlich wenig spektakulär, missfiel der Genossenschaft vor allem der hohe Preis von rund 2500 Euro, den die Überprüfung alle zwei Jahre kostet. Der Vorstand habe da einen großen Aufwand im Vorfeld, indem er alle Unterlagen digitalisiert nach Stuttgart schicken müsse. Von dort werde dann ein Prüfbericht zugestellt, der immer wieder die großteils gleichen Textbausteine aufweise und in keinem Verhältnis zu den Kosten stehe. Der Vorschlag des Aufsichtsratsvorsitzenden Kleb, eine alternative Prüfgesellschaft zu suchen, die weniger koste, führte zu allgemeinem Beifall.

Stellvertretend für die vielen Förderer und Helfer bekamen Marianne Teichert, die seit über einem Jahrzehnt die Lohnbuchhaltung macht, Elisabeth Hepperle, die ebenso lange die Bilanzbuchhaltung macht, und Geschäftsführerin Susanne Groß einen Blumenstrauß als Dankeschön. Die Genossenschaftsmitglieder durften als Dankeschön ein gefülltes und wiederverwendbares Gemüse- und Obstbeutelchen mitnehmen.