Doppelter Anlass für eine Feierstunde am Westallgäu-Klinikum Wangen

Einen doppelten Anlass hat es für die Feierstunde in der Kapelle des Westallgäu-Klinikums der Oberschwabenklinik (OSK) in Wangen gegeben. Zum einen sind die Renovierung und die technischen Verbesserungen, die dank einer Spende möglich geworden sind, abgeschlossen. Zum anderen hat sich der katholische Klinikseelsorger Diakon Vitus von Waldburg-Zeil nach vier Jahren verabschiedet. Er wird sich zum Priester weihen lassen, wie die OSK mitteilt.

Im Vordergrund solle die Kapelle und nicht seine Person stehen, hatte sich Vitus von Waldburg-Zeil gewünscht. Ganz in diesem Sinne gestalteten die evangelischen Seelsorger Helena und Christoph Rauch mit ihm gemeinsam die Feier.

Neue Technik für Live-Übertragungen

Vor allem für diejenigen Patienten, die in den Zimmern des Klinikums die Übertragungen der Gottesdienste verfolgen, werde dies in Zukunft in neuer Qualität zutreffen, sagte Pfarrer Christoph Rauch. Zu den Neuerungen in der Kapelle gehöre, dass Kamera und Mikrofone für die Übertragungen ausgetauscht worden sind. Statt der starren Bänke sei die Kapelle nun flexibel mit Stühlen möbliert. Das erleichtere vor allem auch Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, die Teilnahme am Gottesdienst. Mit einem neuen Anstrich und neuer LED-Beleuchtung habe die Kapelle auch optisch ihr Gesicht verändert.

Jan-Ove Faust, Direktor Medizin und Pflege der OSK, findet die Renovierung der Kapelle laut Pressemitteilung rundum gelungen. Früher habe er den Raum oft als drückend empfunden und erlebe ihn nun viel heller und freundlicher. „Die Kapelle spricht mit nur wenigen Stilmitteln für sich“, sagte er und unterstrich die Bedeutung der Seelsorge im Krankenhaus: „Pflege und Ärzte können nicht alles leisten.“

Diakon verabschiedet sich

Für den Stellenwert, den die Oberschwabenklinik in ihren Häusern der Seelsorge beimisst, bedankte sich Diakon von Waldburg-Zeil in seinen Abschiedsworten. In den vier Jahren seines Wirkens als Seelsorger am Westallgäu-Klinikum habe er immer Unterstützung erfahren und sei nie auf verschlossene Türen gestoßen. Es sei immer das Bestreben der Seelsorger gewesen, sich in ökumenischer Gemeinschaft um die Kranken zu kümmern.

Vitus von Waldburg-Zeil, der seit zwei Jahren Witwer ist, geht nach Rottenburg ins Priesterseminar und will sich am 1. Juli zum Priester weihen lassen. Schweren Herzens verlasse er Wangen, sagte er. Aber ihm sei klar geworden, dass dies nun sein Weg sei. Seine Nachfolge am Westallgäu-Klinikum sei ausgeschrieben. Sein Gefühl für die Menschen und seine Art, auf sie zuzugehen, habe Vitus von Waldburg-Zeil als Klinikseelsorger ausgezeichnet, würdigte ihn Jan-Ove Faust.

Dekanatsreferent Stephan Wiltsche betonte, dass sich Vitus von Waldburg-Zeil als Sprecher der Klinikseelsorger im Dekanat in insgesamt 23 medizinischen Einrichtungen auch weit über das Westallgäu-Klinikum hinaus engagiert hat.