Donauwellenreiter spielen im Schwarzen Hasen

Einen musikalischen Höhepunkt bietet der Jazz Point Wangen am Freitag, 11. November, mit dem Quartett Donauwellenreiter im Clublokal Schwarzer Hasen in Beutelsau. DDie onauwellenreiter versprechen poetische Klangwelten voller Schönheit, schreibt der Jazz Point in seiner Vorankündigung. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr.

Donauwellenreiter sind eine der spannendsten, ungewöhnlichsten und innovativsten Formationen, die sich aus Wien heraus entwickelt haben, heißt es wieter. Sie spielen einen faszinierend eigenständigen Sound von hoher poetischer Strahlkraft. Die Summe der musikalischen Prägungen, die Folklore, Pop, Jazz, Klassik, Kammermusik, Weltmusik und mehr umfassen, verschmilzt zu einem packenden, stimulierenden Ganzen.

Der Kartenvorverkauf läuft über die Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 37 89.