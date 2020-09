Doku über nachhaltige Landwirtschaft in Frankreich

„Der Regenwurm arbeitet Tag und Nacht auf dem Acker, selbst an Feiertagen“, so beschreibt ein französischer Landwirt seine Arbeitsweise mit der Natur. Er ist einer von vielen weiteren Akteuren im Dokumentarfilm „Der Zukunft den Boden bereiten“ von François Stuck. Dabei werden die Zusammenhänge und Herausforderungen der bodenerhaltenden und -regenerierenden Bewirtschaftungsweise sowie deren Nachhaltigkeit vorgestellt. Der Film wird am Montag, 28. September, um 19.30 Uhr im Kino Sohler, Lindauer Straße 7, als deutsche Erstaufführung gezeigt, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Im Film sind in der deutschen Übersetzung die Stimmen von bekannten und unbekannten Menschen aus dem Allgäu zu hören, etwa von Barny Bitterwolf, Hajo Fickus und Heike Lindner. Begrüßt werden an diesem Abend die Gäste von Johannes Aschauer, Bürgermeister von Achberg, Nach der Aufführung folgt eine Diskussion mit dem Regisseur François Stuck, Maria Heubuch (Grünen), ehemalige Abgeordnete des EU-Parlaments, derLandwirtin Roswitha Geyer-Fässler, stellvertretende Vorsitzende im Kreis-Bauernverband und Stadträtin in Wangen, sowie Peter Aulmann, Vorsitzender der Elobau-Stiftung. Die Moderation übernimmt Albrecht Knoch, die Übersetzung Walter Patschke vom Partnerschaftsverein Wangen.