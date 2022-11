Django Asül wirft satirischen Blick aufs Jahr

Kabarett und Satire gibt es in der Häge-Schmiede in Wangen an drei Tagen Ende November: Django Asül tritt mit seinem satirischen Jahresrückblick „Rückspiegel“ dort auf. Zuvor bringt David Leukert sein Programm „Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu! Vol. 2“ zur Aufführung.

Leukert ist mit dem Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm am Samstag, 26. November, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. Der Mann mit dem losen Mundwerk, so heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter, verliert sich in seinen Analysen nicht im Kleinklein, sondern spricht die großen Themen der Menschheit an: Gesunde Ernährung, geschlechtergerechte Toiletten, genderneutrale Sprache, oder die Angst vor dem Tod: „Einige sagen, danach kommt noch was, doch gibt es wirklich ein Leben in der Ehe?“ Die Äußerungen des Berliners seien häufig provokativ, doch in den meisten Fällen nicht justiziabel. „Zum Glück kommt durch den neuen kalten Krieg das gute alte Schwarz-Weiß-Denken wieder in Mode, und falls in diesem Satz ein Rechtschreibfehler steckt, dann sind daran nicht die Berliner Bildungseinrichtungen schuld, sondern die Russen“, wird der Kabarettist weiter vorgestellt. Er etabliere sich gleichzeitig als Frauenversteher und einfühlsamer Männerrechtler: „Er sieht den Mann als Opfer feministischer Umerziehungsmaßnahmen, der sich so richtig Mühe gibt, angesagte Klamotten bei „Zalando“ kauft und noch schnell Staub wischt, bevor die Putzfrau kommt“.

Am Montag, 28. November, und Dienstag, 29. November, ist dann Django Asül mit dem satirischen Jahresrückblick „Rückspiegel“ jeweils um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. „Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und das Jahr 2022 hat einen eigenen Abend im Rückspiegel wahrlich verdient“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Mit bissigem Blick und urkomischen Wortwitz nehem Django Asül die Ereignisse der letzten zwölf Monate ins Visier. Ob Highlights oder Riesenflops, ob Politik, Gesellschaft oder Sport – nichts werde ausgelassen, aber garniert mit den unglaublichsten Kuriositäten des Jahres.

Karten gibt es jeweils im Vorverkauf im Gästeamt Wangen, erreichbar unter Telefon 07522/74211, Reservierungen macht Maria Neumann, Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522/29131 oder über www.reservix.de. Die Abendkasse ist jeweils ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.