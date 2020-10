Dixieland Jazz im Schwarzen Hasen

Für Freunde des Dixieland Jazz bietet der Jazz Point Wangen am Freitag, 16. Oktober, die Hallodrian Jazzband im Clublokal Schwarzer Hasen in Beutelsau. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Die 1992 gegründete und in Wangen beheimatete Band ist laut Veranstalter ein fester Begriff in der Dixieland-Szene rund um den Bodensee und im Allgäu. Das breite musikalische Repertoire lasse keine Wünsche offen, heißt es von Seiten des Vereins. Neben dem Dixielandstil werden alle Richtungen des traditionellen Jazz bis hin zum Swing einbezogen. Die Hallodrian Jazzband sind Norbert Blank, Horst Guist, Uli Hofmann, Reiner Brann, Harald Hofmann und Wolfgang Keinath. Weitere Informationen online unter www.jazzpoint-wangen.de. Tickets gibt es in der Tabakstube Wangen und telefonisch unter der 07522 / 3789.