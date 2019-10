Direktor Wolfgang Rittmann wechselt vom Amtsgericht Wangen nach Tettnang

Neue Spitze am Wangener Amtsgericht: Wolfgang Rittmann gibt seinen Chefposten ab. Dafür leitet er ab Oktober das Amtsgericht in Tettnang. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vorgängers Wolfgang Bigalke. Dieser hinterlässt Rittmann schon zum zweiten Mal ein Direktoramt.

Bigalke übergab die Leitung des Wangener Amtsgericht 2014 seinem Namensvetter. Nun tritt Rittmann zum zweiten Mal in die Fußstapfen seines Vorgängers-diesmal in Tettnang. „Geplant war dieser Zufall nicht“, sagt Rittmann dazu.

Vor allem spricht der größere Bezirk für den Jobwechsel, sagt der Richter. Weil der Gerichtsbezirk Tettnang größer als der von Wangen sei, stehe auch mehr Personal unter seiner Leitung. Das bedeute wiederum eine höhere Besoldungsstufe. Er nehme die neue Herausforderung dankend an. „Erstmal werde ich die zivilrechtlichen Aufgaben meines Vorgängers übernehmen“, sagt Wolfgang Rittmann, obwohl sein Spezialgebiet Familienrecht sei.

In den Verhandlungen gehe es meistens um Unterhaltszahlungen, Scheidungen oder Eheverträge. Neben verwaltungstechnischen Aufgaben, die 30 Prozent der neuen Stelle ausmachten, bearbeite Rittmann auch Verfahren seines Vorgängers Bigalke. „Die neue Aufgabe reizt mich“, sagt der zukünftige Tettnanger Amtsgerichtsdirektor, der in fünfeinhalb Jahren am Wangener Amtsgericht ungefähr 2000 Fälle bearbeitet hat.

Zivil-, Familien- und Strafsachen

Zivil-, Familien- und Strafsachen gehören zu den Hauptaufgaben von Amtsgerichten. Rittmann hat in seiner Richterlaufbahn in allen drei Bereichen Erfahrungen gesammelt. Neben seinem Spezialgebiet, dem Familienrecht, habe er auch schon Berufserfahrungen im Zivilrecht. Das habe er „immer mal wieder gemacht“. Auch in Strafsachen kenne er sich aus.

Zudem werde er nicht zum ersten Mal in Tettnang arbeiten, berichtet der 57-Jährige. In seinen neuen Gerichtsbezirk fallen die Gemeinden Friedrichshafen mit dem Bodensee-Airport, Immenstaad, Eriskirch, Langenargen, Kressbronn, Meckenbeuren, Neukirch und Tettnang. „Normalerweise befindet sich ein Amtsgericht in der größten Stadt des Bezirks. In dem Fall wäre das Friedrichshafen“, berichtet Rittmann.

Dass sich das Gericht aber im Neuen Schloss von Tettnang statt in Friedrichshafen befindet, habe einen historischen Grund, sagt er. Im 19. Jahrhundert stand Tettnang unter bayerischer Herrschaft und damals gab es in der Stadt ein Landgericht, welches sich über die Jahre zum jetztigen Amtsgericht entwickelte.

In Wangen hinterlässt Rittmann eine freie Direktorstelle. Diese werde über das Ministerium der Justiz ausgeschrieben und solle im Laufe des Oktobers neu besetzt werden. Wer der Nachfolger wird, wisse man noch nicht, sagt Wolfgang Rittmann.