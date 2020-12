Digitaler Unterricht in der Küche

Zwar befinden sich die meisten Kinder der Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen bereits in den vorgezogenen Ferien, für Abschlussschüler der Klasse 10 findet aber noch bis Dienstag Unterricht nach Stundenplan statt – online per Videokonferenz. Dies umfasst auch das Wahlpflichtfach Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES), dessen Umsetzung mit einem hohen praktischen Anteil zuweilen etwas mehr Kreativität erfordert.

„Am Anfang stand ich schon vor der Frage, wie wir jetzt den praktischen Unterricht in der Küche online erledigen sollten“, erinnert sich Lehrerin Andrea Hartmann. Doch neue Zeiten machen auch erfinderisch und so stellte sie das Rezept für die Unterrichtseinheit auf der Bildungsplattform Moodle für die Schüler bereit.

Diese mussten die nötigen Zutaten selbständig kaufen, um für die Unterrichtseinheit vorbereitet zu sein. Der Jahreszeit angemessen stand das Backen von Plätzchen auf dem Stundenplan und pünktlich zu Unterrichtsbeginn schalteten sich alle Kinder mit Andrea Hartmann in der Konferenz zu. „Wir besprachen zu Beginn das Rezept und die Zubereitung, außerdem konnten die Kinder noch Fragen stellen“, so die Lehrerin.

Spannend war für die Schülerinnen und Schüler bestimmt auch der Blick in die Küche von Andrea Hartmann, die nebenbei zeigte, wie es bei ihr daheim am Arbeitsplatz aussieht. Nach der gemeinsamen Einführung gingen die Kinder nun daheim in ihren Küchen an die Arbeit, bereiteten den Teig zu, formten die Plätzchen, gaben diese in den Backofen und erledigten natürlich auch die unangenehme Arbeit in der Küche – das Aufräumen. Andrea Hartmann konnte nicht sicher sagen, wie zufrieden die Eltern mit der dann hoffentlich aufgeräumten Küche waren, zufrieden jedoch war sie mit den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler.

Zwar musste man auf das gegenseitige Testen der Backkünste verzichten, durch den Blick in die Kamera konnten alle Kinder immerhin die anderen Plätzchen optisch bewerten. Zum Abschluss nahmen sich alle Beteiligten noch die Zeit zur Nachbesprechung, versüßt mit den eigenen Plätzchen, die bekanntlich am besten schmecken.

Schulleiter Heiko Kloos beeindruckt die Vielfalt und die Umsetzung des Fernunterrichts, den die Lehrkräfte mit den Abschlussschülern durchführen. „Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass alle Klassenstufen online bis Dienstag unterrichtet werden“, so Kloos. „Jetzt wäre die Zeit zum Testen und Erfahrungen sammeln gewesen“, führt er weiter aus.

Zwar könne der Unterricht online nie das Zusammenarbeiten in der Schule tatsächlich ersetzen, jedoch sei er überrascht, wie zuverlässig der Online-Unterricht nach Stundenplan mit den Zehntklässlern funktioniert. „Wir haben als Schule und Lehrkräfte in den vergangenen Monaten unheimlich viel dazugelernt und werden sicherlich einzelne Elemente des Online-Unterrichts beibehalten“, zieht er Bilanz nach diesem ungewöhnlichen Jahr.