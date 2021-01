Digitaler Schulstart an Schulen im Raum Wangen ist geglückt

Rund dreieinhalb Tage hat die Ungewissheit in einer Tettnanger Familie angedauert, bis endlich Klarheit darüber herrschte, ob das Corona-Testergebnis der zwölfjährigen Tochter positiv oder negativ ist. Doch die Mutter des Mädchens ärgert sich nicht nur darüber, dass das Ergebnis so lange auf sich warten ließ. Sie beklagt auch, dass es für Betroffene mit Verdacht auf Corona an Feiertagen oder am Wochenende schwer sei, überhaupt herauszufinden, was zu tun ist und an wen sie sich wenden können.