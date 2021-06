Dieses Problem gibt es bei der Teilnahme der Waldorfschule an der Landesgartenschau

Bad Schussenried ist um eine Attraktion reicher. Denn seit etwa einem Monat weidet auf einer Wiese in der Siedlung Torfwerk eine Herde Dromedare. Dass die Tiere handzahm sind und dass Züchter Ernst Haller nichts dagegen hat, wenn man die Tiere streichelt, hat sich schon herumgesprochen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendjemand an dem Hof anhalte und ihn auf die Tiere anspreche, erzählt er.

Das ist aber auch kein Wunder, denn so fernab der Wüste, mitten in Oberschwaben, eine Herde mit 35 Kamelen zu sein, ist schon ...