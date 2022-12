Diese Änderungen gibt es bald bei Wangens Stadtbus

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember ergeben sich beim Wangener Stadtbus einige Neuerungen – und nach Einschätzung der Stadt auch Verbesserungen. Die Veränderungen im Überblick.

Die Anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten am Bahnhof werden laut Mitteilung so optimiert, dass ab dem Fahrplanwechsel dort ein direkter Umstieg von Linie 2 (Rot) auf Linie 1 (Blau) möglich ist und sich somit die Reisezeit von der Berger Höhe zum Gesundheitszentrum um 15 Minuten reduziert.

Andere Abfahrtszeiten am Bahnhof

Dafür wechseln die Linien 1 (Blau) und 3 (Grün) ihre Abfahrtszeiten am Bahnhof. Bisher fuhr Linie 1 immer zur vollen und halben Stunde, die Linie 3 zur Minute 15 und 45. Zukünftig wird dies gedreht. Linie 1 fährt dann entsprechend zur Minute 15 und 45 und Linie 3 zur vollen und halben Stunde.

Zusätzlich wurden die mittäglichen Schülerlinien in die Taktfahrpläne integriert und leicht verlängert, womit täglich zwei Verbindungen entgegen der normalen Taktrichtung existieren. Dadurch werden die Stadtteile Wittwais und Waltersbühl wieder besser miteinander verknüpft, heißt es seitens der Stadt. Die reagiert damit auf aus der Bevölkerung bekannt gewordenen Wünsche.

Keine Unterschied mehr zwischen Ferien und Schulzeit

Da zukünftig nicht mehr zwischen Ferien- und Schultagen unterschieden wird, finden diese Fahrten verlässlich und planbar an jedem Werktag statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Somit würden auch die Fahrpläne einfacher und unkomplizierter.

Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Fahrt um 7.45 Uhr zum Atzenberg gestrichen. Dafür wird ein neuer Frühkurs um 6.20 Uhr eingerichtet, der die große Runde durch Waltersbühl, Wittwais, Haid, Berger Höhe und Südring zum Atzenberg abfährt und allen Arbeitnehmern eine morgentliche Direktverbindung ins Gewerbergebiet anbieten soll. Ebenfalls aufgrund geringer Nachfrage wird der letzte Kurs um 20 Uhr gestrichen.

Neue und verlegte Haltestellen

Und es gibt noch weitere Veränderungen: Die Linie 4a (Gelb) über Burgelitz fährt zukünftig wieder teilweise über den Schießstattweg. Die Haltestelle Wiesen wird zu diesem Zweck etwas nach Süden verlegt. Der Fahrweg führt von dort dann weiter über Schönhalde zur Leutkircher Straße. Dort wird ein dritter Bussteig an der Einmündung Schönhalde angelegt.

Eine weitere Haltestelle wird am Südring für die Linie 3 am Wohnmobilstellplatz entstehen. „Dies verbessert nochmals die Anbindung des Gehrenberges über die Linie 3 und bietet Wohnmobilisten zukünftig eine direkte Anbindung an den Stadtbus, womit sich die Attraktivität des Platzes nochmal erhöht“, formuliert die Verwaltung ihre damit verbundenen Hoffnungen.