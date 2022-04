Diebe machen sich auf Betriebsgelände zu schaffen

Vom Gelände eines Lohnunternehmens zwischen Niederwangen und Primisweiler sind in den vergangenen beiden Wochen diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 2500 Euro abhandengekommen. Das berichtet die Polizei. Die bislang unbekannten Täter hebelten unter anderem einen Schuppen auf und machten sich in einem Carport zu schaffen. Die Täter entwendeten Kettensägen des Herstellers Stihl, mehrere Schlagschrauber, Werkzeug und Fahrzeugteile eines Ackerschleppers sowie eines Güllefasses. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Personen, die auf dem Anwesen an der L 333 im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07522 / 98 40 zu melden.