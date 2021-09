Diebe stehlen Feldkassen

Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls in zwei Fällen hat das Polizeirevier Wangen gegen bislang unbekannte Täter eingeleitet und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang besteht. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Unbekannten im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 20 Uhr, die Kasse eines Kürbisstands in Primisweiler. Hierzu setzten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge entsprechendes Werkzeug ein, um die befestigte Kasse zu entfernen. Eine weitere Kasse, die an einem Sonnenblumenfeld an der B 32 zwischen Herfatz und der Autobahnauffahrt befestigt war, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag. Auch hier musste entsprechendes Werkzeug eingesetzt werden. In beiden Fällen beträgt der Sachschaden jeweils mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 07522/ 98 40 erbeten.