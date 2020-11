Dieb wird auf frischer Tat ertappt

In Gewahrsam genommen und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden ist ein 30-jähriger Mann, der am Mittwoch bei einem Diebstahl in einem Discounter in der Lindauer Straße ertappt wurde. Das teilt die Polizei mit und schildert die Einzelheiten des Vorfalls.

Ein Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr einen 30-jährigen Mann, wie dieser ein Messer einsteckte und an der Kasse nur ein alkoholisches Getränk bezahlte. Der 60-jährige Zeuge sprach den 30-Jährigen beim Verlassen des Kassenbereichs an. Das Messer händigte der 30-Jährige dem Zeugen aus. Auf dessen Aufforderung, ihn ins Büro zu begleiten, unternahm der Dieb einen Fluchtversuch und stieß den 60-Jährigen zur Seite. Beim anschließenden Gerangel am Boden zog sich der Zeuge Verletzungen zu. Dem Ladendieb gelang es zunächst zu flüchten, woraufhin der 60-Jährige ihn erneut verfolgte. Herbeigerufene Beamte des Polizeireviers Wangen trafen beide auf einem Schulhof an.